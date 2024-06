Mesajul unui fost elev pentru diriginta lui, Alexandra Stroe, de la liceul din Sinaia: „M-ați învățat să fiu bun”

Alexandra Veronica Stroe este ploieșteancă și predă, de ani de zile, informatica la C.N. Mihail Cantacuzino” din Sinaia. Recent, dascălul a publicat pe pagina personală de Facebook scrisoarea emoționantă primită de la un fost elev, la revederea de 10 ani: „M-ați învățat să fiu bun, să vorbesc cu oamenii și să ofer din ceea ce am și și altora”, a transmis cel care se semneză simplu: Pință Ciprian, clasa a XII-a B, prima bancă de la geam.

„Cea mai emoționantă scrisoare pe care am primit-o vreodată… S-a întâmplat la revederea de zece ani. Mulțumesc, Cipi! ”, a început dascălul prahovean postarea de pe Facebook.

„Dragă doamna dirigintă,

Nu pot decât să mulțumesc bunului Dumnezeu că v-a adus în calea vieții mele, să vă cunosc și mai mult decât atât, să vă am ca profesor, dirigintă, prietenă și îndrumător pentru patru ani, poate printre cei mai importanți pentru orice persoană.

Prin caracterul dumneavoastră puternic am învățat că doar cu dăruire, perseverență și pasiune pot realiza lucrurile mult dorite.

Nu am fost cel mai bun elev al dumneavoastră și aici mă refer la note, dar poate am fost cel care a preluat cele mai multe calități de la dumneavoastră. Am învățat să fiu bun, să vorbesc cu oamenii și să ofer din bunătatea mea și altora. Să fiu implicat și să atrag după mine noi persoane, să nu țin nimic numai pentru mine, ci să împart tot ce știu cu cei ce își doresc să învețe.

Cu alte cuvinte, sunteți o întreagă gamă de calități, pe care este păcat ca cine are ocazia să vă cunoască să nu le preia și să le dezvolte în viitorul propriu.

În puținele rânduri rămase, doresc să vă spun că pentru mine nu ați fost doar o profesoară sau o simplă dirigintă, ci un model pe care îl urmez și în ziua de astăzi, având numai de câștigat.

Vă mulțumesc și vă urez tot binele din lume și sănătate, că-i mai bună decât toate, iar nu în ultimul rând vă doresc să fiți fericită și să primiți în viață măcar pe cât ați dăruit dumneavoastră elevilor ce v-au trecut și le-ați trecut pragul clasei!

Cu multă stimă și respect,

Pință Ciprian

clasa a XII-a B

Generația 2014

Prima bancă de la geam

Data: 14 iunie 2024″