Lista câștigătorilor Galei Tineretului Prahovean

Fundația Județeană pentru Tineret Prahova a organizat Gala Tineretului Prahovean în cadrul căreia s-au acordat 20 de premii (trofeu, diplomă și carte) pentru următorii câștigători:

1. Cel mai bun proiect în preuniversitar

Ro2D2 – Către generația viitorului prin educația STEM – prin organizarea de ateliere de promovare a roboticii Lego, Arduino, FTC. Au fost organizate workshopuri, ateliere practice, mese rotunde sau evenimente demonstrative și motivaționale, care evidențiază importanța activităților extracuriculare din sfera STEM, ca modalități de dezvoltare personală pentru tineri.

Premiul a fost înmânat de Ilona Rizea, Inspector General al Inspectoratului Școlar Județean Prahova

2. Cel mai activ tânăr profesor implicat în activități non-formale – universitar

Alina Brezoi – Prorector al Universității Petrol- Gaze din Ploiești; realizează proiecte și activități extracurriculare pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Premiul a fost înmânat de Alin Diniță, Rectorul Univeristății Petrol-Gaze din Ploiești

3. Tinere talente (6 – 19 ani)

Andrei Panait- singurul copil din Prahova care practică Kartingul Electric de performanță. Talentul său l-a condus pe drumul spre câștigarea a numeroase titluri, precum cel de Vicecampion Național la clasa SuperMiniWatt (9-12 ani).

Premiul a fost înmânat de Victor Dorobanțu, actorul care îl interpretează pe Thing din serialul fenomen al momentului, Wednesday.

4. Cea mai activă organizație din mediul rural –

Curba de Cultură- este singurul ONG din mediul rural din comunitatea prahoveană care a reușit să inaugureze două centre de tineret (unul în Teișani, altul în Izvoarele), care implementează constant proiecte și demarează activități pentru tineri. Pe langă aceste două centre, ONG-ul demarează constant conferințe internaționale și proiecte de mare anvergură.

Premiul de fost înmânat de Victor Toma – Președinte Asociația pentru Dezvoltare Activă

5. Tinere talente (19-35 ani)

Mădălin Chivu- student, dansator al formației de dans ,,Atlantis”.

Premiul a fost înmânat de Nicolae Ioniță – Directorul Casei de Cultură a Studenților Ploiești

6. Cel mai implicat tânăr în viața studențească

Antonia Pătrașcu- membră a Senatului Universității Petrol-Gaze din Ploiești, reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al UPG Ploiești și în Consiliul de Administrație al Casei de Cultură a Studenților Ploiești, Vicepreședinte Relații Interne Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, student evaluator ARACIS.

Premiul a fost înmânat de Ciprian Zamfir, Președinte Uniunea Națională a Studenților din România

7. Cel mai activ tânăr în comunitate

Nicoleta Zamfir- voluntar în Asociația „Tinerii Voluntari – Valea Călugărească”, voluntar SMURD în cadrul I.G.S.U. Prahova, unde a luat parte la intervenții pe autospeciala SMURD și la 2 proiecte importante: „Maratonul resuscitării” și „Ziua Internațională a Voluntariatului”.

Premiul a fost oferit de Mircea Meriacri, Președintele Consiliului Tineretului din România

8. Cel mai bun proiect derulat în mediul urban –

Rostand for Unity – Masterpeace Ro- Scopul proiectului a fost de familiarizare a tinerilor cu istoria minorității rrome și implicarea tinerilor în acțiuni comunitare locale prin desfășurarea de traininguri și acțiuni de popularizare a comunității cu ceea ce reprezintă bullying-ul sub orice formă, punându-se accent pentru cel de rasă. În cadrul proiectului au fost implicați un număr de 150 de elevi ce au provenit din mediile urbane ale Județului Prahova.

Premiul a fost înmânat de Andrada Volosevici -Director cancelarie Prefectura Prahova

9. Cel mai activ tânăr jurnalist (media si new media)

• Cel mai promițător debut în presa prahoveană- Ana Marin- jurnalist Ploiești TV. Realizează zilnic știri și reportaje tv pentru jurnalul postului local de televiziune și săptămânal o emisiune dedicată tinerilor. Mai mult, ea este și membră activă a Asociației Zonta Club Prahova, în cadrul căreia participă la proiecte împotriva violenței domestice.

• Cel mai bun tânăr jurnalist – Ștefan Vlăsceanu- Jurnalist la Observatorul Prahovean. Este unul dintre cei mai prolifici ziaristi, cu zeci de articole publicate lunar.

Premiul a fost înmânat de către Mihai Nicolae, fondatorul grupului Observatorul Prahovean

10. Cel mai activ student în comunitatea prahoveană –

Nicoleta Iliescu – copywriter, blogger și coordonator al Echipei de Copywriting și Blog în departamentul PR al UNSR (Uniunea Națională a Studenților din România), secretar interimar și copywriter al Asociației Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, Director PR la Rotaract Ploiești Jazz, editor și Coordonator PR la editura LiterPress.

Premiul a fost înmânat de Alina Brezoi, Prorector al Universității Petrol- Gaze din Ploiești.

11. Cel mai activ tânăr antreprenor

Vlad Gabriel Ivan- Fondatorul SC BRÂU MUNTENESC SRL, învățământ în domeniul cultural, școală privată de dansuri populare.

Premiul a fost înmânat de Andrei Calin, Președinte Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Muntenia.

12. Cel mai activ Consiliul Școlar al Elevilor

Consiliul Școlar al Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”- unica structură de reprezentare a elevilor la nivelul unității de învățământ, care a reușit să facă schimbări reale și constante în privința îmbunătățirii actului educațional. Prin eforturile membrilor din acest consiliu, numărul cazurilor de bullying a scăzut semnificativ, elevii simțindu-se în siguranță în mediul școlar.

Premiul a fost înmânat de – Robert Avram, Președinte Consiliul Național al Elevilor 2022-2023

13. Cea mai activă organizație din mediul urban

Asociația Un Strop de Fericire- este o organizație nonprofit care reunește o echipă de profesioniști cu experiență de afaceri, dezvoltare personală și educație, dar și tineri experimentați în lucrul cu tinerii și învățarea nonformală, prin joc.

Premiul a fost înmânat de Mihai Vilcea, Președinte Fundația Națională pentru Tineret

14. Cel mai activ tânăr profesor implicat în activități non-formale – preuniversitar

Cristina Silvia Filoneanu- profesoară la Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești; a înființat clubul de scriere creativă Wild Ink Creative Writing Club.

Premiul a fost înmânat de Alexandru Vane, Subprefectul Județului Prahova

15. Cel mai bun proiect derulat în mediul rural

Dumbrava – Sat European de Tineret- Grupul informal de tineri isi propune sa formeze o comunitate durabilă în comuna Dumbrava și sa crească gradul de implicare civica a tinerilor din mediul rural. Pana acum grupul informal a reușit organizarea de activitati pentru tineri la fiecare doua săptămâni, mărire grupului de initiativa, recrutarea de voluntari și catigarea titlului de „Sat European de Tineret”.

Premiul a fost înmânat de Bianca Dăniță, Manager de Programe Fundația Comunitară Prahova

16. Sportivul prahovean al anului

Sabina Enache- Campioană Națională cu Echipa de Senioare a CSM Ploiești și triplă vicecampioană națională la individual la Campionatele Naționale de gimnastică ritmică în 2022, participantă la Campionatele Europene și Mondiale de Junioare în proba de ansamblu în 2019.

Premiul a fost înmânat de Mirela Dulgheru, Campioana mondială la atletism

17. Tânăr implicat în comunitate

Alexandru Popa- elev, voluntar Curba de Cultură; La începutul anului 2022 a venit cu o inițiativă locală a unui grup informal, format din tineri cu vârstele cuprinse între 14-21 de ani, numit Consiliul Tinerilor Teișani, care avea ca scop promovarea ideilor tinerilor la nivel local către Consiliul local al comunei Teișani și instituțiilor de învățământ de pe raza comunei Teișani.

Premiul a fost înmânat de către Daniel Nicodim, Viceprimar al Municipiului Ploiești

18. Cea mai activă organizație de/ pentru tineret

Simbio Prahova- Asociația a realizat în anul 2022 peste 60 de evenimente de tineri pentru tineri. Printre cele mai apreciate se numără: seria de evenimente Simbio Talks, Simbio Trip la Universitatea Politehnica din București, Tresure Hunt-uri și activitatea cluburilor din cadrul asociației. Simbio Prahova are peste 100 de voluntari activi.

Premiul a fost înmânat de Radu Simionescu, Manager al Programului Ploiești Let`s PLAY! Capitala Tineretului din România 2024

19. Premiul de popularitate

Daria Andreea Iarca- Președinte în cadrul CȘE APOSTOL ANDREI , Activitati realizate in cadrul CSE, campanii anti-bullying, spectacole in cadrul liceului, voluntariat IUF, voluntariat Scoala de Valori, fost participant în ACT by PEPCO Scoala de Valori, participanta si castigatoare Flipiada , fosta participanta Jurnalul Adolescentului Tech, membru în CJE Prahova

Premiul a fost înmânat de Andrei Coșuleanu, Președinte Act for Tomorrow

20. Premiul Fundației Județene pentru Tineret Prahova

Paul Olteanu- Fondatorul Mind Architect– podcastul cel mai ascultat din România, conform Spotify Charts și iTunes Charts.

Premiul a fost înmânat de Mihaela Tătaru, Președinte Fundația Județeană pentru Tineret Prahova.

Evenimentul a reunit peste 300 de tineri prahoveni, reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, reprezentanți ai organizațiilor de și pentru tineret din Prahova, reprezentanți ai structurilor naționale de și pentru tineret, precum Consiliul Tinerilor din România, Fundația Națională de Tineret și Uniunea Națională a Studenților din România, ambasadorii programului Ploiești #LetsPLAY- Capitala Tineretului din România 2024, antreprenori, jurnaliști și multe alte personalități remarcabile din comunitatea noastră, printre care se numără și cei trei invitați speciali: Paul Olteanu, Victor Dorobanțu și Adela Ancuța!

Sponsorii evenimentului au fost: Apa Talea, Senapan, Grupul Observatorul Prahovean, ArhiServ, Cărturești, Decathlon și HTTS-High-Tech Systems & Software.

Evenimentul a fost transmis LIVE pe pagina de Facebook a Fundației Județene pentru Tineret Prahova, Ploiești Capitala Tineretului din România 2024 și Observatorul Prahovean.