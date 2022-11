Peste 12.000 de elevi din mediul rural vor primi tablete printr-un program al Consiliului Județean Prahova

Peste 12.000 de elevi din mediul rural vor primi tablete printr-un program al Consiliului Județean. Mai mult de jumătate din școlile din Prahova, dotate cu table interactive, videoproiectoare și laptopuri.

Comunicatul Consiliului Județean Prahova

Printr-o investiţie record a administrației publice județene, 64 de şcoli din mediul rural în care învață peste 12.000 de elevi, vor intra în posesia unor dispozitive de ultimă generație, cu acces la internet.

„Am depus eforturi mari ca să putem accesa acest program și mă bucur că am intrat în faza în care să putem transmitem aceste device-uri elevilor și școlilor. Astăzi, am fost la Liceul Tehnologic «Gheorghe Ionescu-Sisești» din Valea Călugărească.

Programul face parte din efortul nostru de a reduce diferențele dintre școlile din mediul rural și cel urban. Împreună cu alte măsuri pe care le implementăm pentru crearea unui mediu cât mai prietenos pentru copii, cum ar fi programul «masă caldă», sperăm să le oferim elevilor din mediul rural șanse egale cu cei care învață în orașe”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, inițiatorul proiectului.

Prin această investiţie record a CJ Prahova, școlile din judeţ vor fi dotate cu:

12.024 de tablete cu acces la Internet și cu o soluție de control și monitorizare a dispozitivului

651 de tablete grafice pentru cadrele didactice

714 Camere web

734 de laptopuri pentru predare online

372 de calculatoare all in one

372 table interactive

372 de videoproiectoare și ecrane de proiecție

Proiectul derulat de Consiliul Județean Prahova este finanțat din fonduri europene – prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, valoarea totală a acestuia fiind de 𝟐𝟒.𝟐𝟗𝟐.𝟐𝟒𝟑,𝟕𝟏 𝐥𝐞𝐢 lei.

