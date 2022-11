Elevii din Prahova vor primi peste 12.000 de tablete, iar 64 de școli vor fi dotate cu echipamente IT

Consiliul Județean Prahova a aprobat, luni, modificarea listei obiectivelor de investiții din creditul de 165 de milioane de lei a proiectului majori prin care 64 de unități de învățământ din Prahova vor fi dotate cu echipamente IT și servicii de conectare la internet. Peste 12.000 de tablete vor ajunge la elevii prahoveni.

Contractul de finanțare cu fonduri europene a proiectului a fost semnat, în luna iulie, de Consiliul Județean Prahova.

„În ședința Consiliului Județean Prahova a fost aprobată co-finanțarea pentru acest proiect care include și distribuirea a 12.024 de tablete pentru elevi la un număr de 64 de școli”, ne-a declarat Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova.

Proiectul, cu o valoare de peste 24 milioane de lei, include dotarea profesorilor cu tablete grafice și laptop-uri conectate la Internet, camere web pentru derularea orelor online, dar și dotarea sălilor de clasă în desfășurarea procesului didactic în mediul online.

Astfel, în cadrul proiectului vor fi distribuite elevilor 12.024 de tablete cu acces la Internet și cu o soluție de control și monitorizare a dispozitivului, 651 de tablete grafice pentru cadrele didactice din unitățile incluse în proiect, 714 Camere web, 734 de laptopuri pentru predare online, 372 de calculatoare all in one, 372 table interactive și 372 de videoproiectoare și ecrane de proiecție.

La data semnării contractului de finanțare, Consiliul Județean Prahova a anunțat că 1.460 de cadre didactice vor fi sprijinite cu echipamente (tablete sau kituri în clase) în vederea furnizării unui proces de învățare calitativ și incluziv.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 24.292.243,71 lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.