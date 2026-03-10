Două țări din Europa plafonează prețul carburanților

Croația și Ungaria sunt primele două țări europene care plafonează prețul carburanților, pe fondul scumpirii petrolului. Alte țări, precum Serbia, interzic exportul de petrol și carburanți. În România, guvernul nu a luat până acum vreo măsură de protejare a șoferilor împotriva creșterii accelerate a prețurilor la pompă.

- Publicitate -

Mai multe state europene au anunțat măsuri de urgență după creșterea accentuată a prețului petrolului, pe fondul războiului din Iran.

Croația plafonează prețurile timp de două săptămâni

Potrivit Antena 3, guvernul croat a introdus o plafonare a prețurilor la carburanți pentru două săptămâni. Măsura a intrat în vigoare marți, 10 martie, și este valabilă până pe 23 martie.

- Publicitate -

Benzina obișnuită a fost plafonată la 1,50 euro/l, iar motorina la 1,55 euro/l. Premierul Andrej Plenković a declarat că, fără intervenție, prețurile ar fi fost mai ridicate.

Ungaria devine a doua țară din UE cu plafonare

Ungaria a decis, la rândul ei, plafonarea prețurilor, aplicabilă doar vehiculelor înmatriculate în Ungaria.

Prețul benzinei este plafonat la 595 forinți/l (aprox. 1,75 dolari), iar motorina la 615 forinți/l (aprox. 1,81 dolari).

- Publicitate -

Guvernul de la Budapesta a anunțat și că va elibera combustibil din rezervele de stat pentru a acoperi cererea.

Serbia interzice exportul de petrol și derivate până pe 19 martie

În paralel, Serbia a anunțat interzicerea exportului de petrol brut și derivate (inclusiv motorină și benzină) până pe 19 martie, urmând să reevalueze situația la acel termen. Autoritățile de la Belgrad spun că măsura urmărește protejarea pieței interne de penurie și de scumpiri.

România mai așteaptă

De la începutul războiului din Iran și până în prezent, carburanții s-au scumpit în România cu peste 50 de bani. Astfel, motorina se vinde astăzi, 10 martie cu aproape 8,8 lei litru, iar benzina a depășit 8,3 lei litru.

- Publicitate -

Până acum, guvernul condus de Bolojan nu a luat nicio măsură pentru a tempera majorările de prețuri. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a ”pasat” responsabilitatea reducerii accizelor la carburanți la Ministerul Finanțelor, taxele depășind 70% din prețul de la pompă. În schimb, recent, președintele Nicușor Dan a exclus o intervenție a guvernului în prețurile carburanților.