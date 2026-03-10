Guvernul ia în calcul redeschiderea rafinăriei Petrotel Ploiești

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni seară că Guvernul analizează inclusiv varianta redeschiderii rafinăriei Petrotel Ploiești, deținută de grupul rus Lukoil. Măsura vizează creșterea producției de carburanți și reducerea prețurilor la pompă.

Petrotel poate furniza 20% din necesarul de carburanți

Potrivit ministrului Ivan, rafinăria Petrotel „va putea să rafineze până la 20% din petrolul rafinat în România”, iar Ministerul Energiei urmărește ca, pe fondul scumpirilor generate de contextul internațional, să existe suficient carburant pe piață.

În același context, Ivan a spus la Antena 3 că România a crescut importurile de țiței și că a fost amânată temporar o revizie tehnică la Petromidia, tocmai pentru a susține aprovizionarea internă.

Petrotel Lukoil, închisă din octombrie 2025

Rafinăria Petrotel Lukoil nu mai funcționează din luna octombrie a anului trecut. Atuinci a intrat în revizie generală, lucrările finalizându-se la începutul lunii decembrie. Instalațiile nu au mai fost însă repornite din cauza sancțiunilor impuse de SUA, fiind acum în conservare. Deși au existat mai multe informații privind preluarea rafinăriei de alte companii, acest lucru nu s-a întâmplat. În prezent, rafinăria se află sub supravegherea extinseă a statului român.

Reducerea accizelor, o decizie a Ministerului Finanțelor

Ministrul Energiei a precizat că susține scăderea accizelor la benzină și motorină pentru temperarea scumpirilor, însă măsurile pe care le va adopta Executivul urmează să fie anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ivan a mai comparat evoluțiile recente, afirmând că în România creșterile ar fi fost mai mici decât în unele state occidentale, indicând și diferențe de nivel ale accizelor între țări din UE.