„Nu avem nici măcar un WC public”: antreprenorii cer măsuri urgente pentru centrul Ploieștiului

Vineri, 6 martie, reprezentanții Primăriei Ploiești s-au întâlnit cu antreprenori din zona HoReCa pentru a discuta modernizarea centrului orașului, dar mai ales problemele „de zi cu zi” care, spun oamenii de afaceri, alungă publicul: mizerie, lipsa iluminatului public, lipsa toaletelor publice. Antreprenorii au mai acuzat birocrație și controale care duc la amenzi inclusiv pentru muzică la volum redus.

Primăria: „Suntem în plin proces de pregătire a modernizării”

La începutul ședinței, arhitectul-șef al municipiului, Roxana Pandele, a transmis că Primăria se află „în plin proces de pregătire” a modernizării centrului, dar că proiectele trebuie făcute cu respectarea drepturilor celor care locuiesc în zonă.

Cristian Ardelean, consilier al primarului Mihai Polițeanu, a spus că administrația își dorește „un oraș mai frumos, mai prietenos” și o zonă HoReCa mai puternică, inclusiv pentru a crește veniturile la bugetul local.

Antreprenorii: „Suntem deschiși la dialog, dar centrul e murdar”

Unul dintre inițiatorii mișcării civice pentru un centru al Ploieștiului așa cum au alte orașe precum Brașov sau Sibiu, arhitecta Andra Georgescu, a punctat necesitatea implicării primăriei pentru a schimba percepția de oraș gri și trist.

Apoi, mai mulți antreprenori au cerut măsuri rapide și vizibile, înaintea proiectelor mari, pe termen lung. Pe parcursul celor două ore de discuții, au apărut aceleași solicitări: curățenie generală (măturat și spălat trotuare, coșuri de gunoi funcționale, bănci și mobilier urban decent), iluminat public mai bun și creșterea siguranței publice, toalete publice în zona centrală (inclusiv lângă Primărie), un stil unitar al teraselor.

De asemenea, antreprenorii prezenți au cerut autorităților locale sprijin și prioritate în evenimentele Primăriei, unde, au susținut aceștia, au avut acces mai mult vendorii veniți „din toată țara”.

Un antreprenor a sintetizat așteptarea astfel:

„Vrem să facem un centru vechi, nu să punem panseluțe!”

„La fiecare eveniment, poliție și sancțiuni”

O altă problemă ridicată a fost aceea a sancțiunilor primite pentru diverse evenimente, deși acestea nu au deranjat liniștea publică. Proprietarul Altera Lounge a spus că primește frecvent amenzi în urma reclamațiilor locatarilor din zonă: „La un moment dat au venit cinci echipaje de poliție de parcă ne-am fi bătut”

Acesta a fost susținut de Florin Bordei, un proprietar de cafenea, care a confirmat că a fost amendat la ora 12:00 pentru o muzică „în surdină”. El a descris centrul drept o zonă cu mizerie, inclusiv cea produsă de porumbei, copaci netoaletați și servicii de salubritate deplorabile.

„Proiectele sunt frumoase, dar sunt pe termen lung… în centru nu există un WC public… faceți ceva!”

„Pentru o terasă de vară se cere documentație ca pentru o casă”

Iulia Coandă (Da Vinci) a cerut un design unitar al teraselor și un „birou unic” pentru antreprenori, reclamând că operatorii sunt „plimbați” între Urbanism și Patrimoniu.

Un alt antreprenor a descris obținerea avizelor pentru o terasă sezonieră ca pe un coșmar: „Știți ce mi s-a spus de la primărie? Nu dau nume…Că e mai ieftin să plătești amenda”.

Reprezentanții restaurantelor La Mămăliguță și Sushi Han s-au arătat revoltați de faptul că au fost nevoiți să plătească pentru taxa de funcționare suma de 6500 de lei, de trei ori mai mult decât anul trecut. Prezent la ședință, viceprimarul Ploieștiului, Zoia Staicu (PNL) i-a invitat luni la biroul său pentru a vedea cum s-a ajuns în această situație.

În timpul ședinței au fost menționate și nevoi concrete pentru spațiul public din zona centrală: mutarea unor instalații luminoase (ghirlande) care stau nefolosite pe Bulevardul Independenței de anul trecut, băncuțe și mobilier urban, astfel încât centrul să nu mai arate ca un „ghetou”.

”Evenimentele să nu se transforme în bâlci”

În discuție a intrat și proiectul „Republica de sub Castani”. Antreprenorii prezenți au cerut primăriei să anunțe din timp o procedură de selecție a vendorilor, cu zone bine delimitate, astfel încât evenimentul să nu degenereze într-un „bâlci”.

Proprietarul unui restaurant s-a plâns că antreprenorii locali ajung la evenimentele organizate de primărie „prin intermediarii”, nu direct, ceea ce reduce șansele business-urilor locale.

„Organizați-vă și veniți cu listă de doleanțe”

Consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea „Noi, ploieștenii”) i-a îndemnat pe antreprenori să trimită o listă de solicitări către Consiliul Local și să participe la dezbaterea publică, insistând că trebuie puse în buget fonduri pentru toalete, iluminat și evenimente.

Un alt consilier local prezent la întâlnire, Mihai Apostolache (Partidul România în Acțiune) a propus organizarea unor dezbateri în diferite zone din oraș pentru modul în care va fi cheltuit bugetul local în acest an.

La rândul său, Cristian Ardelean, consilierul primarul Mihai Polițeanu, responsabil de evenimente și HORECA, a admis că administrația este „restantă” față de mediul privat, dar a spus că Primăria începe să centralizeze idei de târguri și evenimente.

Ardelean le-a cerut antreprenorilor să se organizeze pentru a propune activități, însă a declarat că anul acesta vor fi cel puțin 10 weekenduri în centru, inclusiv momente culturale oferite de Filarmonica Paul Constantinescu.

Așadar, dincolo de proiectul primăriei de modernizare a centrului, care este unul de lungă durată, antreprenorii cer intervenții imediate ale autoriăților în domenii precum curățenie, iluminat public, siguranță și toalete publice.