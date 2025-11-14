Fond de investiții din SUA, interesat să preia Petrotel Lukoil

Cu o săptămână înainte ca sancțiunile economice ale SUA împotriva Rusiei să intre în vigoare, fondul american de investiţii Carlyle este interesat de activele Lukoil, inclusiv cele din România: rafinăria Petrotel din Ploiești și peste 300 de benzinării.
Informația a fost publicată de agenția de presă Reuters. Carlyle este deja prezent în România, fiind principalul acţionar al companiei Black Sea Oil & Gas care extrage gaze din Marea Neagră, notează digi24.ro.
Până acum, Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții.
Reamintim că guvernul pregătește legislația necesară pentru a prelua, chiar și temporar, activele Lukoil din România astfel încât să fie respectate sancțiunile impuse de SUA firmelor rusești prezente în Europa.
Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești are 540 de angajați, iar alți 1000 lucrează la companii terțe pe platforma unității. În total, Lukoil are în România peste 5000 de angajați.