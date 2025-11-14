Fond de investiții din SUA, interesat să preia Petrotel Lukoil

Cu o săptămână înainte ca sancțiunile economice ale SUA împotriva Rusiei să intre în vigoare, fondul american de investiţii Carlyle este interesat de activele Lukoil, inclusiv cele din România: rafinăria Petrotel din Ploiești și peste 300 de benzinării.

Informația a fost publicată de agenția de presă Reuters. Carlyle este deja prezent în România, fiind principalul acţionar al companiei Black Sea Oil & Gas care extrage gaze din Marea Neagră, notează digi24.ro.

Până acum, Carlyle a cerut o licență (aprobarea prealabilă) pentru posibilitatea achiziționării activelor internaționale ale firmei rusești, dar asta înseamnă că este abia într-o fază de explorare a unei posibile tranzacții.

Reamintim că guvernul pregătește legislația necesară pentru a prelua, chiar și temporar, activele Lukoil din România astfel încât să fie respectate sancțiunile impuse de SUA firmelor rusești prezente în Europa.

Detalii aici: Draftul privind preluarea rafinăriei Petrotel de stat e gata

Rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești are 540 de angajați, iar alți 1000 lucrează la companii terțe pe platforma unității. În total, Lukoil are în România peste 5000 de angajați.