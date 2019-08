Revolta unui polițist de la Rutieră, după un accident grav de pe A 1: ”Bai scursură, sper să stea toți cu mâinile pe telefon așa cum ai făcut TU!”

Polițistul Marian George Achiţei de la Brigada Rutieră a povestit pe Facebook cum martorii la un accident grav petrecut pe A 1 au preferat să filmeze cu telefoanele victimele în agonie decât să le acorde primul ajutor. Printre răniți se numărau patru copii de 3, repsectiv 13 ani și părinții lor.

Postarea integrală a polițistului pe Facebook:

Nu scriu despre asa ceva, de fapt nu scriu in general. Dar chestia asta trebuie scrisa sa ajunga la creierul celor care mai au un pic de discernamant (desi sunt sigur ca mesajul nu va ajunge la cei ce se comporta ca in situatia descrisa mai jos).

Ora 19.10 aproape de finalul programului de munca (20.00). Totul a fost gestionat corespunzator, te poti duce si tu in curand linistit acasa. Insa gandul asta a zburat imediat ce am vazut pe sensul opus de circulatie un autovehicul parasind partea carosabila. Am sarit din echipaj pentru a acorda primul ajutor posibilelor victime, alaturi de mine au mai oprit si alti participanti la trafic. (Aici am avut un soc, nu cu privire la victime, ci la modul in care se comporta romanul nostru. 80 % din cei opriti au scos telefoanele sa filmeze, 20% sa acorde ajutor victimelor).

Din masina am reusit sa scoatem : 2 copii de 3 ani , 2 copii de 13 ani si mama acestora, tatal ramanand incarcerat dar stabil.

Nu va puteti imagina sau trai sentimentele ce te incarca in momentul in care scoti acei copii si tot ce iti doresti este ca ei sa fie bine. Am verificat starea fiecaruia si am stabilit gravitatea ranilor procedand la acordarea primului ajutor.

Revenind la statistica de mai sus 80/20, vreau sa scriu un mesaj direct si mai putin ortodox celor 80 de procente :

“ Ba romanule care ai avut bani de un smartphone jmecher si de ultima generatie, ce suflet ai tu mai animal biped, sa scoti telefonul din buzunar si sa filmezi ca o javra, suferinta a 2 copii mici in varsta de 3 ani raniti care se zbat sa traiasca?

Tu dihanie, nu ai copii acasa, nu ai copii in familia ta? Atat te duce capul ala prost sa faci cand vezi asa ceva? Ce inseamna ma filmarea aia pentru tine? Te duci acasa si arati filmarea cu acei copii prietenilor tai la fel de retardati ca tine asteptand un soi de confirmare?

Bai scursura, ca altfel nu te pot numi, nu iti doresc raul ca nu asta e menirea mea, dar daca vreodata vei avea nevoie de ajutorul celor din jur, sper din tot sufletul ca cei care vor fi acolo sa stea toti cu mainile pe telefon asa cum ai facut TU!”

Stiu ca acest mesaj nu va ajunge la acele persoane care s-au aflat ieri acolo si s-au comportat ca niste oameni fara suflet, incurcandu-ma pe mine si pe toti cei aflati la fata locului, insa am speranta ca situatia asta va da de gandit macar catorva oameni, catusi de putini.

P.S. : cei care aveti un caracter puternic, urmati un curs de prim ajutor, fiti empatici, dati dovada de stapanire de sine intrucat sunt sanse ca la un moment dat sa puneti in practica ceea ce ati invatat iar multumirea sufleteasca va fi incredibila.

Le multumesc celor 20 de procente care au fost acolo si au ajutat atat cat au stiut si m-au intrebat cum si ce trebuie facut. Din pacate textul asta nu a fost pentru voi ci pentru procentajul ala mai mare.

Nu ezitati sa dati un share daca sunteti in asentiment cu mine.

