Pericol într-o pădure de pini de la marginea Ploieștiului. Autoritățile anunță măsuri

După ce Observatorul Prahovean a publicat luna trecută imagini trimise de un cititor cu starea jalnică a pădurii de pini din zona de vest a Ploieștiului, autoritățile promit măsuri.

O mică pădure de pini din vestul Ploieștiului, aflată în apropierea căii ferate, a devenit în ultimii ani un loc folosit frecvent de locuitorii din cartier pentru plimbări și relaxare.

”Ultima zăpadă a făcut ravagii”

Din păcate, după ninsorile de la finalul iernii, pădurea a devenit un loc periculos, din cauza copacilor rupți și căzuți.

„Un loc liniștit unde oamenii din cartier pot ieși la aer… Din păcate, se pare că ultima zăpadă a făcut ravagii acolo, iar acum este un loc chiar periculos. Vă scriu cu speranța că poate o știre publicată de dvs. va ajunge acolo unde trebuie, astfel încât locul acesta să fie curățat și să devină un colț de relaxare pentru oamenii din cartier și nu numai”, ne-a transmis cititorul.

Reacția autorităților

Redacția Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești și Ocolului Silvic Ploiești, pentru ca zona să fie pusă în siguranță.

Autoritățile locale au transmis redacției noastre că aspectele sesizate s-au confirmat, însă că nu pot interveni deoarece pădurea nu face parte din patrimoniul verde al municipalității.

În schimb, reprezentanții Ocolului Silvic Ploiești susțin că, în urma articolului, pe 11 martie, „s-a procedat la punerea în valoare a arborilor uscați, rupți și doborâți, cu un volum total de 11,16 mc”.

Instituția precizează că arborii au peste 50 de ani și că urmează să autorizeze exploatarea arborilor doborâți la pământ.

Ploieștiul, deficitar la spații verzi

Un studiu realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare arată că Ploieștiul se află printre ultimele orașe din țară în clasamentul municipiilor reședință de județ după suprafața verde raportată la numărul de locuitori. În timp ce orașe precum Reșița, Zalău sau Râmnicu Vâlcea conduc topul, Ploieștiul ocupă locul 34 din 41.

Potrivit analizei, 31% din suprafața orașului este acoperită de spații verzi, însă în acest procent sunt incluse și cimitirele, precum și două parcuri aflate în afara orașului, cum sunt Bucov și Parcul Municipal Vest.

Cu alte cuvinte, imaginea statistică a Ploieștiului este deja slabă, iar în realitate percepția asupra spațiilor verzi din oraș este chiar mai critică.

