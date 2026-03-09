- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Pădurea de pini din Vestul Ploieștiului arată jalnic. „A devenit un loc periculos”

Marius Nica
Autor: Marius Nica
padure ploiesti vest

Un cititor al Observatorului Prahovean ne-a trimis mai multe fotografii din pădurea de pini din zona de vest a Ploieștiului, în apropiere de calea ferată, un loc folosit frecvent de locuitorii din cartier pentru plimbări și relaxare.

- Publicitate -

Potrivit acestuia, ultima ninsoare ar fi afectat serios zona, iar acum pădurea a devenit un loc periculos, din cauza copacilor rupți și căzuți.

„Un loc liniștit unde oamenii din cartier pot ieși la aer… Din păcate, se pare că ultima zăpadă a făcut ravagii acolo, iar acum este un loc chiar periculos. Vă scriu cu speranța că poate o știre publicată de dvs va ajunge acolo unde trebuie, astfel încât locul acesta să fie curățat și să devină un colț de relaxare pentru oamenii din cartier și nu numai”, ne-a transmis cititorul.

Redacția Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești pentru ca zona să fie pusă în siguranță.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De la fotbal la marketing digital: povestea antreprenorului Sergiu Bălănică și proiectul lui „unic” pentru imobiliare

Marius Nica Marius Nica -
Sergiu Bălănică (22 ani) își definește munca printr-o idee...

Polițiști acuzați că au mințit în declarații după ce au folosit spray lacrimogen asupra unui bărbat EXCLUSIV

Oana Stoica Oana Stoica -
Un incident petrecut în 2024 la Boldești-Scăeni riscă să...

Ploiești, fără păcănele. Rezultatele sondajului OPH

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -
spot_img

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -