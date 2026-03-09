Pădurea de pini din Vestul Ploieștiului arată jalnic. „A devenit un loc periculos”

Un cititor al Observatorului Prahovean ne-a trimis mai multe fotografii din pădurea de pini din zona de vest a Ploieștiului, în apropiere de calea ferată, un loc folosit frecvent de locuitorii din cartier pentru plimbări și relaxare.

Potrivit acestuia, ultima ninsoare ar fi afectat serios zona, iar acum pădurea a devenit un loc periculos, din cauza copacilor rupți și căzuți.

„Un loc liniștit unde oamenii din cartier pot ieși la aer… Din păcate, se pare că ultima zăpadă a făcut ravagii acolo, iar acum este un loc chiar periculos. Vă scriu cu speranța că poate o știre publicată de dvs va ajunge acolo unde trebuie, astfel încât locul acesta să fie curățat și să devină un colț de relaxare pentru oamenii din cartier și nu numai”, ne-a transmis cititorul.

Redacția Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești pentru ca zona să fie pusă în siguranță.

