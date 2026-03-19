Multe comune din Prahova ajung să plătească jumătate din buget pe asistență socială

Multe dintre primăriile din Prahova, în special cele cu populație redusă și fără o activitate economică puternică, se confruntă cu dificultăți financiare. Fără bani de la bugetul de stat, autoritățile locale spun că nu ar avea fonduri nici măcar pentru acoperirea salariilor sau pentru plata facturilor la utilități. Peste această criză se suprapune și povara cheltuielilor cu asistența socială. Care este situația în Prahova? Observatorul Prahovean a contactat primarii localităților unde ponderea asistenței sociale în buget este foarte mare.

Potrivit unei platforme online de execuții bugetare, bazată pe datele Ministerului Finanțelor, în 2025 suma alocată în Prahova, din bugetele locale și de stat, pentru ajutoarele sociale și de invaliditate a fost de 738.706.725 lei.

Ajutoare sociale și salarii pentru însoțitorii persoanelor cu handicap,

Reprezentanții AJPIS Prahova au precizat că Venitul Minim de Incluziune (VMI) se plătește de la bugetul de stat, în baza dispoziției primarului, iar banii ajung direct la beneficiari. Este vorba despre familii și persoane singure vulnerabile, cu venituri nete lunare ajustate sub 366 lei sau 533 lei pentru vârstnici, respectiv 930 lei/membru în cazul familiilor cu copii, scopul fiind combaterea sărăciei.

În schimb, autoritățile locale trebuie să achite salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, care sunt angajați ai primăriilor, precum și aproximativ 10% din indemnizația de însoțitor pentru persoanele care optează pentru acest drept. Restul ajutoarelor sociale sunt asigurate de la bugetul de stat.

Primarii se plâng că nu primesc bani de la guvern

Pe primul loc în acest top se află comuna Posești, cu o populație de 3.636 de persoane și un buget total de 13.539.632 lei. Anul trecut, aici s-au înregistrat costuri de 5.724.396 lei pentru invaliditate și 401.000 lei pentru asistență socială. Totalul ajunge la 6.191.896 lei, adică 45,73% din bugetul comunei.

La Șoimari, comună cu 2.611 locuitori și un buget de 7,5 milioane de lei, costurile cu asistența socială se ridică la 2.786.727 lei, adică 37,2% din buget.

„La Șoimari, impactul asupra bugetului este foarte mare, pentru că, pe lângă plata salariilor celor 34 de asistenți personali, sunt și persoanele cu handicap. Din păcate, nu am primit compensațiile de la bugetul de stat. În mod normal, din bugetul local trebuie să asigurăm 10%, restul de 90% fiind acoperit de la bugetul de stat. Până acum am reușit să asigurăm aceste fonduri, însă, în momentul de față, nu mai există această posibilitate.

Avem datorii foarte mari la Electrica, pentru că, la finele anului trecut, am primit facturi pentru certificatele verzi aferente anilor 2022, 2023, 2024 și 2025, în valoare de 198.000 de lei, sumă pe care am reușit să o eșalonăm. Problema este că, la facturile de 11.000–12.000 de lei pe lună, se adaugă și eșalonarea.

Lunar, în mod normal, din buget se suportă 220.000 de lei pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap și pentru salariile asistenților personali. De luna trecută nu am reușit să acoperim contribuțiile decât parțial. Nici angajații din primărie nu și-au primit integral salariile”, ne-a declarat Laurențiu Bădică (PSD), primarul comunei Șoimari.

”E dificil să acoperim aceste costuri din buget”

Contactat de Observatorul Prahovean, primarul din Păcureți, Ionuț Georgian Voicu (PNL), susține că este dificil să acopere din buget sumele aferente indemnizațiilor persoanelor cu handicap și salariilor asistenților personali.

„Din bugetul propriu colectăm doar 140.000 de lei din taxe și impozite, în condițiile în care iluminatul public anual este de 130.000 de lei. Din 21 de persoane cu handicap câte erau la preluarea mandatului, acum mai sunt 16. Este dificil să acoperim sumele aferente, în condițiile în care localitatea are nevoi foarte mari: nu există apă curentă, nu avem cabinet medical în satul Matița, nu există un părculeț cu un balansoar pentru copii…

Am moștenit din mandatul trecut datorii de 60 de miliarde de lei vechi pentru lucrări neexecutate și avem o eșalonare la ANAF de 200 de milioane de lei vechi pe lună. Oamenii au așteptări mari”, a declarat Ionuț Georgian Voicu.

”Suntem pe linia de plutire”

La Scorțeni, impactul bugetar este, de asemenea, ridicat în ceea ce privește plata salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

„Până acum ne-am descurcat. Suntem pe linia de plutire. Ne descurcăm foarte greu pentru că mergem pe 1/12 din bugetul pe anul trecut. Practic, suntem pe linia de plutire. Am reușit să plătim cu o zi întârziere și să acoperim sumele din fondurile alocate din TVA și din IVG. Este foarte greu, dar, fiind vorba de aplicarea legii, trebuie să facem acest lucru. Localitatea are aproximativ 5.300 de locuitori”, a susținut Iulian Constantin, primarul comunei Scorțeni.

Potrivit evidențelor primăriei, la nivelul comunei figurează 44 de asistenți personali și 71 de persoane cu handicap care beneficiază de indemnizație. Suma alocată din bugetul local este de aproximativ 300.000 de lei pe an.

Așadar, datele oficiale arată că, în multe comune din Prahova, cheltuielile cu asistența socială au devenit o presiune majoră asupra bugetelor locale, mai ales acolo unde veniturile proprii sunt reduse și activitatea economică este slabă.

În lipsa unor compensații de la bugetul de stat, unele administrații locale vor ajunge în situația de a alege între plata drepturilor sociale, salarii și cheltuieli esențiale de funcționare.