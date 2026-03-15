Ce amendă primești dacă arzi frunze și crengi la Ploiești

Arderea frunzelor și crengilor, adică a deșeurilor vegetale, la Ploiești este interzisă și, în cazul în care se constată, este aspru sancționată. Primăria Municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice au transmis care sunt sancțiunile în cazul în care această faptă este constatată.

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 20 alin. (5) prevede că incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.

Este valabil indiferent de locul unde aceste deșeuri sunt arse în Ploiești, fie că este vorba de frunze, crengi, iarbă uscată sau alte resturi vegetale, în curți, grădini sau pe orice teren aparținând domeniului public sau privat.

Care este valoarea amenzilor

Potrivit art. 66 alin. (1) lit. e) din același act normativ, nerespectarea obligațiilor privind gestionarea deșeurilor și eliminarea acestora prin ardere constituie contravenție și se sancționează cu:

amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei pentru persoane fizice;

amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice.

Pentru protejarea mediului și a sănătății populației, cetățenii au obligația de a gestiona corespunzător deșeurile vegetale rezultate din gospodării, prin: compostarea în gospodărie, acolo unde este posibil, sau predarea acestora către operatorul local de salubritate. Acesta poate fi contactat la numerele de telefon: 0244.933 sau 021.9640.

„Pentru informații și clarificări suplimentare, ploieștenii pot contacta și Dispeceratul permanent al municipalității, apelând numărul de telefon 0244.984.

Primăria Municipiului Ploiești, prin instituțiile subordonate, va monitoriza respectarea acestor prevederi legale și va aplica sancțiunile prevăzute de lege în cazul constatării unor abateri.

Facem apel către toți cetățenii să respecte legislația în vigoare și să contribuie la menținerea unui mediu curat și sănătos în comunitatea noastră!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.