Strada Văleni din Ploiești, închisă circulației temporar. Șoferii, sfătuți să caute rute alternative

În perioada 12-13 martie 2026, Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, derulează, în etape, lucrări de reparații la covorul asfaltic pe strada Văleni. Din această cauză, strada va fi închisă circulației.

- Publicitate -

Etapele sunt:

între intersecția cu strada Gh. Doja și strada Găgeni – joi, 12 martie a.c., începând cu ora 08.00;

între strada Găgeni și str. Alexandru Depărățeanu – vineri, 13 martie a.c., începând cu ora 08.00.

„Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor, circulația rutieră va fi închisă total pe aceste tronsoane, conform programului precizat mai sus”, au transmis reprezentanții Primăriei Ploiești.

Toate modificările de circulație, fie ele provizorii sau permanente, sunt actualizate constant în aplicația de navigație WAZE.