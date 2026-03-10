Lista primăriilor din Prahova care au primit finanțare prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat noi lucrări realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv pentru primării din județul Prahova. Valoarea totală a sumelor decontate pentru proiectele derulate se cifrează la aproximativ 2 milioane de lei.

Potrivit listei publicate de Ministerul Dezvoltării, nouă primării din Prahova beneficiază de plăți pentru investiții aflate în derulare prin PNRR.

Proiectele vizează în principal creșterea eficienței energetice a clădirilor, reabilitarea termică și consolidarea și renovarea seismică a unor imobile publice și blocuri de locuințe.

Totodată, fondurile sunt destinate pentru dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde și pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și construcția de creșe noi.

Situația plăților efectuate la primării din Prahova

Poiana Câmpina – 16.586,68 lei

Baba Ana – 213.807,25 lei

Slănic – 3.081,74 lei

Cornu – 21.010,83 lei

Breaza – 297.306,92 lei

Fântânele – 836.351,89 lei

Bușteni – 413.581,31 lei

Dumbrava – 145.982,18 lei

Câmpina – 13.138 lei

Valoarea totală a decontărilor realizate pentru primării din Prahova se cifrează la la 1.960.846,80 lei.

Sumele reprezintă plăți efectuate pentru proiecte aflate în implementare prin PNRR, program prin care administrațiile locale pot accesa fonduri pentru modernizarea infrastructurii publice.