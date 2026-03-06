„Poate preluăm noi Ploieștiul să asfaltăm străzile”: primarii din comunele limitrofe critică planul lui Bolojan

Planul premierului Ilie Bolojan de reorganizare administrativă, care ar putea transforma comunele aflate lângă reședințele de județ în „primării de sector”, stârnește reacții critice în Prahova. Edilii localităților din jurul Ploieștiului spun că ideea nu ar aduce beneficii comunităților locale și ironizează situația: „Poate să preluăm noi Ploieștiul ca să asfaltăm străzile”.

Propunerea premierului Ilie Bolojan privind reducerea numărului de comune și transformarea localităților aflate lângă reședințele de județ în „primării de sector” stârnește reacții critice în Prahova.

Primarii comunelor din jurul municipiului Ploiești spun că ideea nu ar aduce beneficii comunităților locale și amintesc de proiecte similare din trecut care nu au avut rezultatele promise.

„Poate să preluăm noi Ploieștiul ca să asfaltăm străzile”, spun unii primari din localitățile învecinate.

Ce propune premierul Ilie Bolojan

Într-un interviu acordat postului B1TV, premierul Ilie Bolojan a explicat că reorganizarea administrativă ar putea începe prin transformarea comunelor aflate la granița administrativă cu reședințele de județ în primării de sector.

„Ce am mai putea să facem este ca primăriile care au o graniţă administrativă cu o reşedinţă de judeţ să devină primării de sector. (…) Primăria de reşedinţă se ocupă de transportul în comun, de circulaţie, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare”, a declarat Bolojan.

Potrivit premierului, un astfel de model ar permite o planificare mai eficientă a dezvoltării urbane și a transportului în zonele metropolitane, acolo unde multe comune au devenit în timp zone rezidențiale pentru orașele mari.

Primarii din Prahova: „Experiențele din trecut nu au fost fericite”

Edilii din localitățile aflate lângă Ploiești spun însă că proiectele comune cu municipiul nu au adus până acum beneficii reale pentru comunele din jur.

Ei amintesc de proiecte precum Polul de Creștere Ploiești, despre care susțin că nu a generat dezvoltarea promisă pentru localitățile din zona metropolitană.

În plus, primarii spun că multe dintre comunele din jurul Ploieștiului s-au dezvoltat în ultimii ani prin proiecte finanțate din fonduri europene sau guvernamentale, fără sprijinul municipiului.

Primarul din Bărcănești: „Poate că am putea noi ajuta Ploieștiul”

Primarul comunei Bărcănești, Daniel Apostol (PNL), susține că localitatea pe care o conduce are, în prezent, condiții mai bune decât unele cartiere din municipiu.

„Noi avem condiții mult mai bune comparativ cu multe cartiere din Ploiești. Ploieștiul a fost administrat prost ani la rând. Poate că am putea noi ajuta Ploieștiul, nu invers”, a declarat edilul.

Acesta a menționat că în municipiu există încă zone cu probleme majore de infrastructură, precum cartierele Mitică Apostol sau Mimiu.

Primarul din Bucov: „Nu cred că locuitorii și-ar dori acest lucru”

La rândul său, primarul comunei Bucov, Ion Savu (PNL), afirmă că locuitorii comunei nu ar privi favorabil o astfel de reorganizare administrativă.

„Discuții pe această temă am avut încă din 2004, când s-a vorbit despre zona metropolitană. (…) Nu cred că cetățenii comunei și-ar dori acest lucru, la modul cum arată acum Ploieștiul”, a declarat Savu.

Edilul susține că Bucov s-a dezvoltat în ultimii ani prin proiecte realizate din fonduri europene și programe guvernamentale, fără să depindă de proiecte coordonate de municipiul Ploiești.

Zona metropolitană Ploiești, un proiect discutat de aproape două decenii

Ideea unei zone metropolitane în jurul Ploieștiului este discutată de peste 20 de ani. În planurile inițiale urmau să fie incluse localitățile Berceni, Bucov, Bărcănești, Păulești, Târgșoru Vechi, Ariceștii Rahtivani și Brazi.

Ulterior, în 2019, conceptul a fost reluat și într-un document al Băncii Mondiale, care propunea o zonă metropolitană extinsă ce ar include și orașele Băicoi, Boldești-Scăeni și Plopeni, precum și comunele Dumbrăvești și Valea Călugărească, cu o populație estimată, la acea dată, de peste 336.000 de locuitori. (Detalii AICI).

Până în prezent, însă, nu au fost adoptate hotărâri de Consiliu Local pentru constituirea oficială a zonei metropolitane Ploiești, iar în contextul actual sunt puține șanse ca o astfel de inițiativă să fie acceptată de comunitățile locale.