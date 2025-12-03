Vicepreședinte CJ Prahova: ”Fără ESZ, tariful HidroPrahova ar fi mai mic”

De cinci zile, peste 100.000 de prahoiveni au rămas fără apă potabilă. Două companii din subordinea Ministerului Mediului, Apele Române și ESZ Prahova, se acuză reciproc pentru această criză fără precedent.

Criza a început vineri, 28 noiembrie, când stația de tratare a apei a ESZ Prahova, de la Voila, care prelucrează apa livrată de Apele Române din Paltinu, a cedat din cauza aluviunilor.

S-a ajuns aici după ce lacul de acumulare de la barajul Paltinu a fost scăzut controlat, pentru efectuarea unor reparații, dar și pe fondul ploilor abundente de săptămâna trecută.

După declanșarea crizei, a început un lung șir de declarații și justificări ale autorităților naționale, județene și locale, iar cei responsabili, de la Apele Române și ESZ, se acuză reciproc pentru lipsa apei.

În tot acest timp, oamenii cumpără apă plată și așteaptă la cozi pentru ca cisternele pompierilor să le livreze apă menajeră sau îmbuteliată.

Daniel Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a declarat pentru campinatv.ro că ”fără ESZ, tariful HidroPrahova ar fi cu doi lei mai mic”.

Potrivit sursei citate, compania care livrează în sistem apa tratată din barajul Paltinu a înregistrat în 2024, cu 257 salariați, o cifră de afaceri de peste 55,7 milioane lei și un profit net de aproape 11,9 milioane lei.

Bogdan Chițescu, șeful ESZ Prahova, 60.000 euro/an

Șeful Exploatare Zonală Prahova, societatea din subordinea Apelor Române care administrează stația de tratare a apei de la Voila, blocată de aluviunile din lacul Paltinu, este Bogdan Chițescu.

Acesta a fost numit în funcție în septembrie 2022, după o carieră la Transelectrica – Direcția Activități Nereglementate și Administrare Fibră Optică și un scurt mandat la Ministerul Fondurilor Europene ca director adjunct.

Potrivit ultimei declarații de avere Chițescu are venituri salariale de aproape 300.000 de lei pe an, echivalentul a 60.000 de euro.

Bogdan Ștefescu Chițescu – director general Exploatare Sistem Zonal Prahova – Potrivit declarației de avere din 29.07.2024, a avut următoarele surse de venit:

– Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – salariu – 537 lei

– Exploatare Sistem Zonal Prahova – director general – 301.053 lei

-Maven Business Solutions salariu – expert – 30.867 lei

– FGC Activ Grup – salariu – responsabil formare – 45.360 lei

Conversmin SA – indemnizație – director general – 43.315 lei

Curtea de Conturi a României – salariu – consilier – 3.500 lei

Valoarea beneficiilor

Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin SA – Baia Mare Maramureș administrator special – 6052 lei

Exploatare Sistem Zonal Prahova SA – membru director general – 25.000 lei

Reamintim că Hidro Prahova este unul dintre cei mai scumpi operatori de apă și canalizare din țară, având un tarif de aproape 20 de lei/mc.