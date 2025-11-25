Imagini de coșmar în blocul social de pe Cătinei din Ploiești. Pică tencuiala

Geamuri sparte, grupuri sanitare insalubre, coridoare lungi și întunecate… Viața în blocul social de pe strada Aleea Cătinei din Ploiești este greu de imaginat. Bucăți de beton au început să se desprindă de la balcoane.

Situat în zona de Nord a orașului, blocul social de pe strada Aleea Cătinei arată precum un ghetou.

„Așa arată blocul social de pe Aleea Cătinei din Ploiești. Pică tencuiala de la balcoane”, ne-a semnalat un ploieștean. Aceasta însă nu este singura problemă a blocului social.

La intrarea în bloc geamurile sunt sparte. La primul etaj, pe coridoarele lungi și întunecate, nu este țipenie de om.

La etajul al doilea etaj, o persoană deschide ușa, dar o închide rapid. Nimeni nu vorbește de condițiile din bloc de frica unor eventuale evacuări.

Grupurile sanitare sunt la comun, iar condițiile sunt greu de imaginat. La etajul III, tencuiala s-a desprins de pe tavan, iar igrasia și-a făcut loc inclusiv pe pereții exteriori ai imobilului.

Nici la exterior blocul nu arată bine. De la balcoane au început să cadă bucăți de beton.



Scandaluri și amenzi

Am încercat să obținem un punct de vedere în primul rând din partea administratorului clădirii, Administrația Serviciilor Social Comunitare (ASSC) Ploiești.

Situația din blocul social este cunoscută, în condițiile în care pentru distrugerile din bloc vecinii se reclamă reciproc la ASSC Ploiești. Există câțiva locatari care au acumulat numeroase amenzi pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Responsabilitatea pentru menținerea curățeniei în bloc este a locatarilor, spun reprezentanții ASSC Ploiești.

Locatari „responsabilizați”

Reprezentanții Comisiei nr. 5, pentru protecție și asistență socială susțin că situația blocului de pe Aleea Cătinei este generată de doi factori: locatarii, dar și lipsa finanțării.

Contactat telefonic, consilierul local Sorin-Marius Dan (AUR), președintele Comisiei pentru protecție și asistență socială susține că va propune ASSC-ului o inspecție la blocul social, pentru evaluarea situației.

„În 2004, blocul a fost ca nou, dar în acești 21 de ani s-a degradat în continuu, cauza fiind lipsa implicării locatarilor, pe de o parte, și lipsa resurselor financiare ale Primăriei.

A fost demarat un proiect în perioada 2020 – 2024 care a fost sistat pentru că nu s-a găsit o firmă să facă recompartimentarea și reamenajarea imobilului.

Acest proiect a fost sistat. Pe perioada în care era în derulare proiectul nu au existat alocări de fonduri. Nici în ultimul an nu au existat aceste fonduri necesare, dar sperăm că anul viitor, în funcție de cum se face bugetul să fie prevăzută finanțare pentru blocul social de pe Aleea Cătinei.

Înainte de toate trebuie să responsabilizăm fiecare locatar din bloc”, a susținut consilierul local Sorin-Marius Dan.

Proiect blocat, finanțare pierdută

Proiectul de reabilitare a blocului de pe Aleea Cătinei din Ploiești s-a blocat încă din mandatul trecut.

Consilierul local Popa Gheorghe (PNL), membru al aceleeași comisii pentru protecție și asistență socială consideră că trebuie găsită o nouă soluție de finanțare pentru reabilitarea blocului.

„Proiectul era deja făcut, dar nu s-a concretizat. În momentul de față nu există o variantă de lucru, iar condițiile din blocul social s-au degradat”, susține Gheorghe Popa, consilier local.

De aceeași opinie este și Iulian Bolocan (PNL), membru în Comisia nr. 5, care susține că „sunt probleme delicate în blocul social de pe Cătinei”.

„Sunt mulți locatari cu amenzi pentru scandaluri”, a precizat Iulian Bolocan, care consideră că se impune recompartimentarea clădirii astfel încât să fie respectate condițiile privind suprafața utilă necesară pentru fiecare locuință.

„Clădirea este bună din punct de vedere seismic. E o clădire cu patru etaje, dar trebuie recompartimentată și reabilitată”, susține Bolocan.

