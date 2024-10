Șoferii din zona de Nord a Ploieștiului, somați să nu-și mai parcheze mașinile pe trotuar. Reacția Poliției Locale

Mai mulți șoferi care locuiesc în zona de Nord a Ploieștiului, în special pe strada Rapsodiei, au găsit în ultimele zile, în parbrizul mașinilor parcate pe trotuare, somații din partea Poliției Locale.

- Publicitate -

”Am găsit în parbirzul mașinii un avertisment. Este adevărat că am parcat pe trotuar, însă efectiv nu avem unde să ne lăsăm mașinile. Este o zonă de blocuri, dens populată, unde locurile de parcare sunt insuficiente. Dacă am avea unde să parcăm și am încălca legea cu bună știința aș fi de acord să fiu amendat, dar așa, eu ce să fac? De fiecare dată încerc să las loc și pentru pietoni” a fost doar unul dintre mesajele transmise pe adresa redacției.

Reprezentanții conducerii Poliției Locale Ploiești au declarat pentru Observatorul Prahovean că astfel de avertismente vor fi lăsate șoferilor care parchează astfel încât pietonii nu se pot deplasa pe trotuare din cauza mașinilor, iar cei surprinși la fața locului vor fi și amendați.

”Am avut numeroase sesizări de la ploieșteni,chiar și la audiențe, pe această temă. Sunt părinți care nu pot trece cu cărucioarele de copii pe lângă mașinile parcate pe trotuare. Dacă șoferii ar lăsa un spațiu suficient pentru pietoni nu ar fi sancționați” a declarat Daniel Florea, noul șef interimar al Poliției Locale Ploiești.