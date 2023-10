Reacția TCE după ce o ploieșteancă a reclamat că nu a putut lua abonamentul gratuit pentru fiul său

După ce o ploieșteancă a reclamat că nu a putut lua abonamentul de transport gratuit pentru fiul său care este elev, conducerea TCE a reacționat.

Zilele trecute, o cititoare ne-a transmis o sesizare cu privire la experiența neplăcută pe care a avut-o la o casierie a TCE din Ploiești. Aceasta a vrut să obțină abonamentul de transport gratuit al fiului său, însă nu a reușit.

Sesizarea cititoarei:

Salutare! La TCE se întâmplă chestii incredibile, de-ți ridică tensiunea. Încerc să-i iau copilului abonament de elev, are 16 ani. Are ore în fiecare zi până la 15, apoi diverse activități extrașcolare (meditații, voluntariat) și nu are când sa mai ajungă la cele câteva casierii TCE care eliberează abonamente gratuite pentru elevi.

Am adus carnetul de note în original (cu poza, vizat la zi) și copie color buletin, la dimensiunea celui real. Aveam în telefon și buletinul scanat cu o aplicație. Nu se poate elibera dom’le abonament fără buletin în original!!!

Ca asa spune la procedura, ca trebuie sa facă poze cu o tableta la buletin, carnet de note și abonament? Se vede clar ca poza din carnetul de note și cea din buletin e a aceleiași persoane. Poza, Cnp-ul și adresa apar și în carnet, și pe copia buletinului. Ne-am digitalizat degeaba.

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții TCE Ploiești au transmis un punct de vedere în care invocă legislația.

”Conform Hotărârii de Guvern nr. 810 din 8 septembrie 2023, pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, Capitolul III, art.5 (3) : ”Eliberarea/ Reîncărcarea titlului de călătorie gratuit pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev, precum si a cărții de identitate, în original , pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport de hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani” se arată în documentul transmis redacției noastre.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, datele pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei vizate, întrucât este îndeplinită una dintre condițiile regulamentului 2016/679, respectiv art.6 (e): ”prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul”.

Conducerea TCE ne-a transmis și programul punctelor de lucru care eliberează autorizații gratuite pentru elevi: