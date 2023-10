Revolta unei ploieștence care nu a putut să obțină de la TCE abonamentul de transport gratuit al fiului său

O cititoare ne-a transmis o sesizare cu privire la experiența neplăcută pe care a avut-o la o casierie a TCE din Ploiești. Aceasta a vrut să obțină abonamentul de transport gratuit al fiului său, însă nu a reușit.

- Publicitate -

Sesizarea cititoarei:

Salutare! La TCE se întâmplă chestii incredibile, de-ți ridică tensiunea. Încerc să-i iau copilului abonament de elev, are 16 ani. Are ore în fiecare zi până la 15, apoi diverse activități extrașcolare (meditații, voluntariat) și nu are când sa mai ajungă la cele câteva casierii TCE care eliberează abonamente gratuite pentru elevi.

Am adus carnetul de note în original (cu poza, vizat la zi) și copie color buletin, la dimensiunea celui real. Aveam în telefon și buletinul scanat cu o aplicație. Nu se poate elibera dom’le abonament fără buletin în original!!!

Ca asa spune la procedura, ca trebuie sa facă poze cu o tableta la buletin, carnet de note și abonament? Se vede clar ca poza din carnetul de note și cea din buletin e a aceleiași persoane. Poza, Cnp-ul și adresa apar și în carnet, și pe copia buletinului. Ne-am digitalizat degeaba.

Citește și Cum arată acum locul de joacă de la grădinița din Ploiești care semăna cu Cernobîl

Va rog sa publicați un articol pe aceasta tema, e bătaie de joc pe timpul și nervii noștri. Eu nu pot lăsa copilul sa plece la școală/în oras fără niciun act de identitate asupra lui, casieriile de abonamente pentru elevi sunt la mama naibii, în margini de oraș, plus haosul în trafic cu reparația bulevardului, de ce nu e una și în centrul orașului, cu program prelungit de funcționare, sa poată ajunge elevii mai ușor/simplu?

Eu chiar nu înțeleg cine le-a făcut celor de la tce procedura asta tampita, cu ce ii încălzește sau în ce fel le garantează prezentarea buletinului în original versus copie ?

Atâta timp cât condiția de baza e îndeplinită, copilul este elev și are carnet de note vizat la zi, cu poza, adresa, cnp, nr de telefon, exista lege care ii permite sa călătorească gratuit cu transportul în comun pe baza carnetului de elev vizat la zi, la ce mai este necesar buletinul în original, ce demonstrează sau garantează acesta?

- Publicitate -

De ce nu folosesc/verifica cei de la tce cu listele de elevi transmise de scoli și licee? Ca acum fac asta o data pe an, nu luna de luna cum era înainte. A, și cum își permite TCE sa folosească datele personale ale copilului meu (făcând poze la carnetul de elev și buletin) , atâta timp cât nu am fost informata și nu am fost de acord cu prelucrarea datelor personale?!?”

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere conducerii TCE Ploiești.