Povestea Florentinei, adolescenta de 16 ani, care s-a luptat cu cancerul! Are nevoie de ajutorul vostru

Are 16 ani și, la vârsta ei, a trecut printr-un adevărat calvar. Ultimii doi ani și i-a petrecut mai mult prin spitale. Mai întâi în Ploiești, apoi în București. Florentina, adolescenta de 16 ani din Plopeni, speră că, într-o bună zi, se va trezi și va putea merge. Are încredere... Este adolescenta care a învins cancerul, însă acum speră ca să aibă o nouă șansă să meargă normal.

Totul a început în noiembrie 2014, când Florentina, pe atunci numai de 14 ani, a simțit dureri cumplite la piciorul drept. Au urmat mai multe controale, iar în baza unui RMN s-a confirmat un diagnostic cumplit. Florentina avea tumoare osoasă în zona tibiei, la piciorul drept.

„La 14 ani, să afli că propriul copil are o astfel de boală nu este ușor”, povestește mama, care ne-a descris cumplita experiență trăită prin spitale.

A urmat apoi internarea la Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie. Atunci, spune mama, l-a cunoscut pe dr. Gheorghe Burnei. Fetiței i s-a făcut biopsie iar diagnosticul cumplit a fost pentru a doua oară confirmat.

„În noiembrie 2014 am fost la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti acolo un medic m-a pus să fac un RMN să vadă mai exact ce am. Am făcut RMN și m-am intors la dânsul și mi-a spus ca am cancer osos. Medicul m-a trimis la Spitalul Marie Curie la medicul Gheorghe Burnei. Când am ajuns acolo mi-a făcut biopsia și până când mi-a venit rezultatul de la biopsie m-a trimis acasă. Peste două săptămâni mi-a venit rezultatul: „Osteosarcom tibie proximală 1/3”, ne-a povestit adolescenta.

Au urmat curele cu citostatice... Șase cure de citostatice...

„Pe 20 martie 2015 am coborât pe secția de ortopedie pentru operație. Prima intervenție chirurgicală a fost pe 26 mai și pe 14 iunie a scos proteza și mi-a implantat un fixator monoplan. Am stat cu fixatorul din iunie 2015 până în aprilie 2016... Au urmat alte 12 cure de citostatice... După scoaterea fixatorului mi-a băgat piciorul în ghips până pe 22 iunie... A urmat a doua operație chirurgicală, iar la vreo 20 de minute m-a deschis din nou pentru că a intervenit o complicație la vasele de sânge. A venit un doctor de la Spitalul Monza și a stabilizat vasele de sânge și mi-a implantat o alta proteză... Am stat în terapie 72 de ore”, ne-a povestit adolescenta.

Pe 2 august 2016, Florentina a fost externată și, pentru câteva luni, toată lumea a sperat că lucrurile vor merge pe făgașul dorit. Medicii oncologi au susținut că evoluția stării de sănătate este bună... Cancerul nu mai reprezenta o problemă. Dar, din păcate, pentru Florentina chinul nu avea să se sfârșească aici. Acum adevărata problemă o reprezenta piciorul și proteza montată în august.

Durerile au reapărut în decembrie 2016, iar pe 13 februarie Florentina a ajuns iar la spital în București.

„Mi s-a spus că singura soluție nu este decât amputarea că proteza pe care o am în picior îmi macină osul femural și dacă mai stau mult o sa îmi pleznească osul femural și proteza îmi va ieși prin piele...”, ne-a povestit adolescenta. Florentina nu poate abandona lupta în fața unui astfel de verdict. Îi vine greu să se deplaseze chiar și câțiva metri...

Mama Florentinei nu a abandonat lupta. Nici Florentina nu a abandonat lupta. Elena, mama adolescentei, a solicitat un punct de vedere și din partea unei clinici din Italia, unde Florentina a fost rapid programată. Costurile deplasării dar și ale intervenției sunt însă mult prea mari pentru posibilității familiei. O nouă proteză ar costa 30.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile ocazionate de intervenția chirurgicală propriu-zisă...

Pe 23 februarie, Florentina este programată la consult în Italia.

„Nu caut vinovați. Acum sper ca Florentina să mai aibă o șansă. A biruit cancerul. Ar fi păcat să nu avem puterea să mergem mai departe. Dacă există o șansă, măcar o șansă, trebuie să urmăm această cale”, susține mama copilei, care speră că fetița ei va primi ajutorul tuturor oamenilor de bine.

Cei care doresc să o ajute pe Florentina pot dona sume de bani în contul deschis de mama sa Elena Doaga, respectiv RO93RZBR0000060017305265