Ce mașini poți cumpăra la preț redus prin programul Rabla 2017

Deocamdata nu se stie o data certa pentru inceperea programul Rabla 2017, insa dealerii auto au inceput deja sa prezinte ofertele la pret redus.





Ziare.com va prezinta astfel primele oferte facute de dealerii auto, in speranta ca programul Rabla va avea si in acest an succes.



Pretul noului Ford Fiesta este 8.250 de euro (sau in rate, de la 400 de lei/luna). La acesti bani primiti modelul in echiparea Trend, ce contine aer conditionat manual, Radio CD cu MP3, USB, comenzi audio pe volan, Bluetooth Voice Control, SYNC cu sistem de asistenta in caz de urgenta si faruri de ceata.

Pentru Ford Focus, pretul la oferta este de 11.325 de euro (sau in rate, de la 600 de lei pe luna). Varianta de echipare este tot Trend, ce vine cu aer conditionat automat bizonal, radio CD cu MP3, USB, comenzi audio pe volan, SYNC 3 cu touchscreen color de 8'', Bluetooth, faruri de ceata si consola centrala cu cotiera.

Pentru ambele modele de la Ford, garantia a fost extinsa la cinci ani sau in limita a 100 de mii de kilometri.

Cei de la Renault ofera modelul Clio de la 7.900 de euro cu TVA inclus. La acesti bani primiti un model cu motor 1.2 litri, capabil sa genereze 75 de cai putere. In varianta de echipare Life, Clio vine cu urmatoarele dotari: sistem de asistenta la pornirea din panta, cruise control, faruri de zi LED, aer conditionat cu reglare manuala si oglinzi incalzite si reglabil electric.

Citește și: Imagini cu focul de artifcii de la Zilele Ploieștiului 2017



Citește continuarea pe ziare.com