Cum ajunge Ploieștiul mica Gaza sau Gunoigate republican

Avocatul Sorin George Botez este cel mai nou editorialist al ziarului Observatorul Prahovean. Prima opinie vizează războiul gunoiului din Ploiești:

Pe Pământul acesta zguduit de războaie, interese teritoriale și dorințe de dezvoltare imobiliară absurdă prin câmpurile glaciare sau în zonele aride din Orientul Mijlociu, era și păcat ca orașul lui conu Caragiale să nu se înscrie în cursă.

Daca alții se bat pe teritorii, bogății minerale sau zone de influență, în Ploiești se va desfășura după data de 17 februarie un mare meci intre două firme care vor revendica, în același timp, dreptul de a asigura confortul ploieștenilor, prin ridicarea gunoiului menajer aflat în cantități tot mai mari datorită creșterii nivelului de trai în urbe.

Prima, se zice că în colțul galben-albastru, este actuala BIN GO SRL, fosta UWS, fosta etc și care s-a aflat sub contract cu ADI DEȘEURI PRAHOVA până la 15 ianuarie anno domini actual, iar azi prestează în Ploiești în baza unei obligații legale de a continua serviciul public încă 90 de zile.

A doua, din auzite în colțul roșu, este nou intrata asociere dintre o firmă din Austria, cică cu pedegree european și o alta, mai micuță, chiar de apartament, apartamentul fiind mobilat cu foști din domeniul gunoiului și care se ghidează după istoriceștile vorbe slobozite de Petru Rareș, domn al Moldovei și fiu al lui Ștefan cel Mare, aflat în pribegie:

„Vom fi iarăși ce-am fost și mai mult decât atât!”

Ei bine, după vorbele Întâiului Stătător al Ploiestiului (ăsta e primarul), cei în echipament roșu, austriaco-apartamentistii, vor intra în pâine cu 17 februarie, dată de la care vor evolua în Ploiești cu flota parcată actualmente în curtea primăriei, ocazie cu care vor lua gunoiul ploieștenilor in mod regulat si de calitate, pentru ca aceștia să intre în extaz la vederea mastodonților abia spălați și lustruiți.

Cei în echipament galben-albastru, aflați sub puterea legii până la 15 aprilie, vor veni și ei să ridice același gunoi din Ploiesti. Unde, se zice, primarul le-ar fi retras autorizația de acces în oraș.

Acum, apar niscaiva probleme pe care niște oameni sănătoși la cap ar trebui să și le pună.

Ăștia noi, desi nu prea au, se pare, autorizații, licențe și alte fleacuri legale de genul acesta, vor lua gunoiul, zic ei, să îl duca la o firmă neautorizată în Aricesti.

Numai că, primarul din acel loc era să facă explozie intelectuală când a auzit și a spus clar că să nu le prindă piciorusul fin pe acolo că le desumfla roțile la trotinete și îi obligă pe cei de la Politia Locala să facă neașteptate exerciții de scris prin completarea proceselor verbale de amendă a cate 2500 lei bucata, pe banii ploieștenilor.

Deci, întrebarea este: băi, luați gunoiul, dar unde îl duceți, fraților? Că cu ăia legalii, de le zice stație de tratare deșeuri, sortare și apoi depozitare, nu aveți contract !

Ăia vechi, suduiți de ploieșteni anual, trimestrial și lunar, și pe care i-a apucat hărnicia la sfârșitul contractului, vor veni și ei să ia gunoiul. Altul ? Nu, tot pe acela ! Pe unele străzi îl vor găsi, pe altele, nu!

Ei, și de aici va începe „competiția”. Care, în mod sigur, se va finaliza cu dosare penale, la început faza pe firme și apoi, probabil, faza pe primărie. Pe un furt de gunoi, pe o infracțiune la mediu, un abuzel în serviciuleț….. pâine pentru avocați.

„Gunoigate„ republican.

Ce fac ei acolo este, ca să zicem așa, treaba lor! Cine face le și trage! Numai că rămâne o problemă. Aceea a gunoiului în Ploiești care va rămâne neridicat. Sau ridicat la Sfântul așteaptă!

Mă aștept și la lupte de strada între combatanți, ambii convinși că au dreptate. Macar sub mioritica forma a înjurăturilor că la ușa cortului. Nebunie cu acte în ( ne ) regula și orgolii de oameni care vor să aibă mereu dreptate, chiar dacă nu au.

Oricum, ploieștenii ar trebui să simtă onorați. Doua firme se bat pentru gunoiul lor ! Și ce luptă…