Domnule Andrei Volosevici, mai faceți spitalul ăla nou, sau doar ne-ați prostit?

Pentru că ceva i-a ridicat brusc domnului primar Volosevici interesul pentru „sănătate”, la comanda acestuia consiliul local ne-a oferit acum o săptămână un nou moment grotesc și penibil. Pe seară, acesta i-a convocat pe consilieri să vină „ședință” în 10 minute, iar în intervalul celor 10 minute ei au aflat că trebuie să voteze ”preluarea spitalul CF în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești”.

Nu știu ce e mai tragic, faptul că ei au participat in corpore (chiar dacă majoritatea online)? Faptul că n-au fost în stare să oprească delirul care era să distrugă unul dintre cele mai performante spitale din Ploiești, spitalul CF?

Sau faptul că până azi niciunul nu și-a asumat o poziție clară referitoare la acest subiect, pe persoană, sau pe organizație politică?

La fel, deși am înțeles prezența și prestația directorului Spitalului de Pediatrie prin dorința sinceră pe care aceata o are să mute spitalul într-o locație adecvată, necesară ca aerul, nu am înțeles cum specialiștii primăriei au putut gira denumirea mascaradei drept ”ședință de consiliu local”.

Detalii despre spectacolul penibil de pe 13 decembrie puteți citi accesând link-ul: Fără niciun anunț sau dezbatere publică, primarul Volosevici propune preluarea Spitalului CFR! [DOCUMENT] UPDATE

Încercând să găsesc o explicație în primul rând pentru atitudinea consilierilor și a specialiștilor prezenți, am stat de vorbă cu specialiști în administrație și în domeniul sănătății publice.

Oarecum (ne)așteptat, singura concluzie la care am ajuns este aceea că, acționând în acest fel – adică forțând fuziunea Spitalului CF cu Spitalul de Pediatrie fără a avea în prealabil nicio analiză/studiu de oportunitate sau impact, adică „dezbatere publică” – este aceea că vrea să mascheze un nou dezastru de proporții.

De aceea m-am gândit că este util pentru toți cei cărora le pasă de comunitatea noastră, să scriu aceste rânduri.

”Da, facem spital municipal de urgenţă la Ploieşti!

Foarte clar, este o promisiune electorală pe care am făcut-o şi un lucru pe care îl și punem în practică, iar astăzi începem în forţă prima procedură!

Delegația Băncii Mondiale, condusă de doamna Karine Bachongy, a fost primită în cadrul unei reuniuni oficiale, la care am participat alături de prefectul județului Prahova, domnul Virgiliu Daniel Nanu, precum și viceprimarul municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim, administratorul public al municipiului Ploiești, doamna Simona Albu și consilierul meu pe probleme de sănătate și lider de proiect, doamna Mariana Câju. (…)

Studiul de prefezabilitate va fi realizat în parteneriat cu Banca Mondială până la data de 31 mai 2022, iar cel de fezabilitate ar urma să fie realizat spre sfârșitul acestui an. Estimăm că lucrările la noul spital să se demareze în 2023.

Astfel, în cursul acestei zile, reprezentanții diviziei de investiții a Băncii Mondiale au mers în teren pentru a vedea cele două spitale aflate în administrarea municipalității, respectiv Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie. A fost vizitată și zona unde se dorește să fie construită noua unitate sanitară complexă, care va include funcțiile medicale ale celor două spitale actuale amintite, într-o structura de tip monobloc, cu un număr de 450 paturi.

Proiectul cuprinde realizarea, la nivelul viitorului spital, a unui Centru de Primiri Urgențe, servicii medicale obligatorii pentru a se obține clasificarea de Spital de Urgență, atât pentru copii, cât și pentru adulți, laborator de analize medicale pentru explorări funcționale, radiologie și imagistică, anatomie patologică, A.T.I., unitate de transfuzie sanguină, un centru de dializă, bloc operator, farmacie, etc.

1 de 1

Ce ați citit mai sus este anunțul făcut de domnul primar Andrei Volosevici la data de 8 februarie 2022, pe pagina personală de facebook. Dacă doriți, puteți citi postarea integrală accesând link-ul: Da, facem spital municipal de urgenţă la Ploieşti!

Despre acest proiect nu am mai auzit niciun sunet, deși administrația Volosevici a tocat câteva sute de mii de euro din banii noștri ca primarul să poată face poze cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Cum ar veni, se prefigurează un dezastru colosal cu această „promisiune electorală” a domnului primar Andrei Volosevici. Îndrăznesc să spun chiar penal.

Iar singura concluzie la care am ajuns după discuțiile cu specialiștii consultați este aceea că încearcă să îngroape acest dezastru sub ruinele Spitalului CF, din nou manipulând și transformând în figuranți sau butaforie consilierii.

Curioși cum pregătise domnul Volosevici take-over-ul aproape mafiot al Spitalului CF? Citiți acest articol: Reacția conducerii Spitalului CF Ploiești la intenția Primăriei de a prelua unitatea medicală pentru fuziunea cu Spitalul de Pediatrie

Dacă nu este așa, atunci cred că sunteți de acord că se impune ca domnul primar să ne informeze dacă „Da, facem spital municipal de urgenţă la Ploieşti!” sau, NU, nu mai facem spital nou, ci îngropăm și Spitalul CF.

Așadar, domnule Andrei Volosevici, mai faceți spitalul ăla nou, sau doar ne-ați prostit?

Închei cu un mesaj pentru consilierii locali și viceprimarii Ploieștiului: distinse doamne și distinși domni, în halul ăsta ați ajuns? Fie ca Sărbătorile care vin să vă fie un moment de reflecție.