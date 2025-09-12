Comarnic a rămas fără apă din cauza precipitațiilor abundente

Furnizarea de apă potabilă în Comarnic va fi întreruptă, vineri, în intervalul orar 11.00 – 14.00. Măsura a fost dispusă din cauza precipitațiilor abundente și a nivelului de turbiditate crescut peste limitele admise la Stația de Tratare Vatra Sat.

Operatorul regional, Hidro Prahova, a anunțat, vineri, că se întrerupe furnizarea apei la Stația de Tratare a Apei Vatra Sat

„HIDRO PRAHOVA S.A. informează că, astăzi, 12 septembrie 2025, în intervalul orar 11:00 – 14:00, se întrerupe furnizarea apei potabile din cauza precipitațiilor abundente și a nivelului de turbiditate crescut peste limitele admise, la Stația de Tratare Vatra Sat.

Această intrerupere afectează parțial cartierele Vatra Sat și Poiana din orașul Comarnic”, a anunțat Hidro Prahova.

Cod galben de ploi în Prahova

Reamintim faptul că în Prahova este în vigoare o informare meteorologică de ploi torențiale și intensificări de vânt în special în zona de munte. Avertizarea este în vigoare până în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 02.00. (Detalii AICI).

ANM a emis și un cod galben de ploi torențiale, atenționare valabilă, vineri, până la ora 22.00. În acest interval, se vor înregistra averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. (Detalii AICI)