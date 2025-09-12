Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben

Meteorologii au emis vineri dimineață o atenționare de tip cod galben de averse torențiale valabilă în județul Prahova, în intervalul 10.00-22.00.

Potrivit ANM sunt așteptate ploi torențiale în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

„În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Vă reamintim că tot astăzi este în vigoare și o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului este valabilă în special în zona de munte, însă se va extinde și în zona de sud-est a județului Prahova.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, îndeosebi în zonele montane, dar și în restul județului.

„Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, a anunțat ANM. Nu vor lipsi intensificările de vânt.