Când scăpăm de ploi în Prahova. Anunțul ANM

În Prahova este în vigoare o informare meteo de ploi și intensificări temporare ale vântului, atenționare valabilă până vineri, la ora 20.00. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

UPDATE: Ploi astăzi în Prahova. Județul este sub cod galben

Informarea meteo de ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului este valabilă în special în zona de munte, însă se va extinde și în zona de sud-est a județului Prahova.

Potrivit ANM, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, îndeosebi în zonele montane, dar și în restul județului.

„Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, a anunțat ANM. Nu vor lipsi intensificările de vânt.

Cum va fi vremea în Ploiești

Cerul rămâne predominant noros, vineri, iar pe seară sunt sunt anunțate averse la Ploiești. În weekend, mercurul în termometre va ajunge la temperaturi de 22… 23 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor fi de 12 grade Celsius.

De săptămâna viitoare, temperatura maximă va ajunge, treptat, la 26 de grade Celsius, pentru ca mai apoi, în weekend-ul viitor, să revină la 23… 24 de grade Celsius.