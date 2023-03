Un prahovean și-a transformat pasiunea pentru flori în afacere de familie. Își permite o singură săptămână de concediu pe an

Nicolae Tănase, în vârstă de 41 de ani, din Tomșani, poate spune că, anual, la propriu, are sute de mii de flori. Aproape 15 ani a muncit în domeniul floristic în Italia, însă a ales să se întoarcă în România, la Tomșani, pentru a avea propria afacere cu flori. Totul a început din pasiune și recunoaște că, nici acum, după aproape 10 ani de când se ocupă cu plantarea de flori, nu-și permite să-și ia concediu decât o săptămână pe an.

Cine își închipuie că, peste noapte, își poate face o afacere cu flori se înșeală amarnic. Mulți antreprenori au pariat că pot obține profit din flori. Fără bani investiți, fără timp alocat, fără muncă, dar mai ales fără pasiune nu se poate face nimic în acest domeniu. De asta s-a convins Nicolae Tănase, în vârstă de 41 de ani.

„Este mai mult o pasiune decât afacere, pentru că atunci când te ocupi cu plantarea de flori cheltuielile sunt extrem de mari. Ca să ai flori frumoase, cheltuielile sunt enorme. Nu vorbim numai de bani, ci și de timp”, ne-a mărturisit Nicolae Tănase.

De la angajat în Italia, la propria afacere de familie, la Tomșani

Nicolae ne-a povestit că 15 ani a lucrat în domeniul floristic, în Italia. Cu timpul, însă, din pasiune pentru flori, Nicolae s-a gândit să pună în practică, în România, experiența dobândită peste hotare și a deschis propria afacere de familie, la Tomșani. Timpul petrecut departe de casă a avut două avantaje. A căpătat experiență și, în plus, toți banii câștigați peste hotare au fost investiți în pasiunea pentru flori, la Tomșani. A trebuit să cumpere teren, să construiască solarii și, în fiecare an, a trebuit să își asigure banii necesari pentru plata facturilor, în principal pentru căldură.

În primii ani a fost cel mai greu, pentru că din start și-a propus să nu facă rabat de la calitate. Recunoaște că este greu și acum.

„Timp de 15 ani am muncit în Italia tot cu florile. Atunci m-am gândit că ar fi bine să mă întorc acasă să mă ocup de florile mele. Începutul a fost greu, pentru că în acest domeniu cheltuielile sunt mari. Nu producem plasă de Buzău. O floare trebuie să fie frumoasă, elegantă și să se mențină așa și după ce ajunge la client. Florile sunt practic precum o carte de vizită. Dacă ai flori frumoase, clienții se întorc să cumpere și anul viitor. Acesta este și motivul pentru care am pus preț pe calitate, nu pe cantitate”, ne-a mărturisit Nicolae, care spune că la fel de important este timpul dedicat florilor.

„O singură zi poate să schimbe evoluția plantei. Într-un an îmi permit să am o săptămână de concediu și atunci stau cu grija florilor care nu pot fi lăsate nesupravegheate. De regulă, zilele libere le pot lua doar vara, când plantele sunt în creștere. În rest, nu există sărbători, nu există Revelion… Există doar muncă pentru ca florile să aibă parte de cea mai mare atenție. În comparație cu alte plante, în solarii temperatura trebuie să se mențină la un nivel anume, iar cheltuielile sunt pe măsură”, ne-a povestit Nicolae, care recunoaște că profitul este greu de obținut în domeniu.

„O zambilă se vinde cu 10 lei, dar dacă o persoană cumpără cantități mai mari prețul ajunge la 8 lei/fir. În piață, prețurile sunt altele, pentru că persoana care cumpără de la mine vinde cu un preț aproape dublu. Problema este timpul. Este greu să ai grijă de plante și să și vinzi”, ne-a mărturisit Nicolae.

Pas cu pas, prin solariile cu flori

Zambile, lalele, cyclamen, mușcate și crăițe sunt doar o parte din florile care, rând pe rând, colorează solariile lui Nicolae Tănase din Tomșani. În funcție de anotimp, solariile capătă noi culori, iar cea mai mare provocare este ca fiecare serie de plante să înflorească la o anumită dată pentru a fi valorificate. Pentru că, pentru flori, nu există subvenții și orice greșeală se plătește scump.

„Fiecare fir de plantă costă, iar cheltuielile sunt mai mari de la o zi la alta. Numai încălzirea ne costă un miliard de lei vechi pe an. Tot timpul trebuie să ne orientăm la surse noi de încălzire din cauza costurilor. Am avut centrale pe peleți și a trebuit să schimbăm rapid după ce prețurile au sărit. La turbă costurile au crescut foarte mult și noi folosim numai turbă. Anual avem nevoie de 500 – 600 de saci, iar prețul a ajuns și la 140 de lei. Din flori nu se câștigă mult. Nu umblu cu Ferrari și nici nu am dubă de ultimă generație. Știu doar că florile mele trebuie să fie frumoase, iar bucuria cea mai mare este atunci când un client revine și îmi spune că vrea flori tot de la mine ca să se bucure de ele tot timpul anului”, ne-a mărturisit Nicolae.