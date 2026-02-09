Dracula Open deschide sezonul sportiv 2026 la Ploiești. Ce competiții urmează în oraș

Primăria Ploiești și CSM Ploiești au anunțat calendarul competițiilor sportive care vor avea loc în municipiu în cursul acestui an.
Din articol
Ploieștiul va găzdui în 2026 evenimente sportive naționale și internaționale, dedicate atât sportului de performanță, cât și celui de masă.
Calendarul competițiilor sportive din Ploiești – 2026
Dracula Open
Competiție internațională de box pentru categoriile U19, U17 și U15: 15–22 februarie, la Sala Sporturilor „Olimpia”
Campionatul Național Individual U17
Lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminine: 6–8 martie
Turneu de volei – calificări Campionatul European U18: 26–29 martie
Cupa Liceelor din Ploiești
Competiție locală de fotbal: 4–14 aprilie (vacanța de Paște)
Festivalul Regional de Babybaschet
Eveniment dedicat copiilor: 15–17 mai
Rising Stars Trophy
Competiție internațională de gimnastică artistică feminină – juniori: 8–12 iulie 2026
Jocurile Naționale Special Olympics România
Cel mai mare eveniment sportiv incluziv din țară: 28–30 august
Turul României 2026
Competiție internațională de ciclism, cu o etapă în Ploiești: 9–13 septembrie 2026
Prima competiție majoră: Dracula Open
Prima competiție de anvergură este Dracula Open, Campionatul Național de box pentru tineri sportivi, care se va desfășura între 15 și 22 februarie, la Sala Sporturilor „Olimpia”.
Evenimentul este inclus în calendarul European Boxing Federation (EUBC) și se desfășoară în parteneriat cu Federația Română de Box și CSM Ploiești.
La Ploiești sunt așteptați peste 500 de sportivi din 17 țări, competiția fiind una dintre cele mai importante dedicate boxului juvenil din Europa.