Dracula Open deschide sezonul sportiv 2026 la Ploiești. Ce competiții urmează în oraș

Primăria Ploiești și CSM Ploiești au anunțat calendarul competițiilor sportive care vor avea loc în municipiu în cursul acestui an.

Ploieștiul va găzdui în 2026 evenimente sportive naționale și internaționale, dedicate atât sportului de performanță, cât și celui de masă.

Calendarul competițiilor sportive din Ploiești – 2026

Dracula Open

Competiție internațională de box pentru categoriile U19, U17 și U15: 15–22 februarie, la Sala Sporturilor „Olimpia”

Campionatul Național Individual U17

Lupte greco-romane, lupte libere și lupte feminine: 6–8 martie

Turneu de volei – calificări Campionatul European U18: 26–29 martie

Cupa Liceelor din Ploiești

Competiție locală de fotbal: 4–14 aprilie (vacanța de Paște)

Festivalul Regional de Babybaschet

Eveniment dedicat copiilor: 15–17 mai

Rising Stars Trophy

Competiție internațională de gimnastică artistică feminină – juniori: 8–12 iulie 2026

Jocurile Naționale Special Olympics România

Cel mai mare eveniment sportiv incluziv din țară: 28–30 august

Turul României 2026

Competiție internațională de ciclism, cu o etapă în Ploiești: 9–13 septembrie 2026

Prima competiție majoră: Dracula Open

Prima competiție de anvergură este Dracula Open, Campionatul Național de box pentru tineri sportivi, care se va desfășura între 15 și 22 februarie, la Sala Sporturilor „Olimpia”.

Evenimentul este inclus în calendarul European Boxing Federation (EUBC) și se desfășoară în parteneriat cu Federația Română de Box și CSM Ploiești.

La Ploiești sunt așteptați peste 500 de sportivi din 17 țări, competiția fiind una dintre cele mai importante dedicate boxului juvenil din Europa.