Baraj Cupa Mondială: Cu cine va juca România

România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare.
Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.
Dacă trece de primul meci (26 martie), România ar urma să joace pe 31 martie cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.
La tragerea la sorți România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.
Grupele pentru baraj
Grupa 1
- Italia – Irlanda de Nord și Țara Galilor – Bosnia
Grupa 2
- Ucraina – Suedia și Polonia – Albania
Grupa 3
- Turcia – România și Slovacia – Kosovo
Grupa 4
- Danemarca – Macedonia de Nord și Cehia – Irlanda