Sport

Baraj Cupa Mondială: Cu cine va juca România

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Romania - San Marino

România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare.

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

Dacă trece de primul meci (26 martie), România ar urma să joace pe 31 martie cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

La tragerea la sorți România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.

Grupele pentru baraj

Grupa 1

  • Italia – Irlanda de Nord și Țara Galilor – Bosnia

Grupa 2

  • Ucraina – Suedia și Polonia – Albania

Grupa 3

  • Turcia – România și Slovacia – Kosovo

Grupa 4

  • Danemarca – Macedonia de Nord și Cehia – Irlanda

