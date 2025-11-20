Baraj Cupa Mondială: Cu cine va juca România

România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare.

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

Dacă trece de primul meci (26 martie), România ar urma să joace pe 31 martie cu câștigătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

La tragerea la sorți România s-a aflat în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.

Grupele pentru baraj

Grupa 1

Italia – Irlanda de Nord și Țara Galilor – Bosnia

Grupa 2

Ucraina – Suedia și Polonia – Albania

Grupa 3

Turcia – România și Slovacia – Kosovo

Grupa 4