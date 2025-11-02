FC Petrolul – FC Botoșani, luni, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești

FC Petrolul întâlnește luni, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești, echipa FC Botoșani, care se situează pe primul loc în clasament. Petroliștii vor aborda partida cu un lot aproape complet, neexistând suspendări. La capitolul absențe cauzate de problemele medicale se înscriu doar Prce și Dulca.

- Publicitate -

Petrolul și FC Botoșani încheie prima parte a sezonului regular cu obiective total diferite. „Lupii” trag tare să ocupe o poziție liniștitoare în clasament, în timp ce FC Botoșani se situează pe primul loc.

„Suntem în fața unei săptămâni importante, cu două jocuri acasă, luni cu FC Botoșani și sâmbătă cu Oțelul Galați. Evident, și pentru că este primul, cel mai important la acest moment este cel cu FC Botoșani, ocupanta locului întâi în clasament, o echipă cu jucători experimentați, valoroși, ce joacă de ceva timp împreună.

- Publicitate -

La fel, au și un antrenor foarte valoros, care îi cunoaște bine și care are experiență foarte mare la nivel de prim eșalon, dar și noi avem jucători cu calitate și cred că ne putem ridica la nivelul echipei de pe prima poziție”, a susținut Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor”, care speră că „luni seară să ne ridicăm la potențialul pe care eu cred că-l avem

„Indiferent pe cine întâlnim, eu sunt de părere că mai puțin contează adversarul ci este important ceea ce pregătim noi. Trebuie să controlăm în permanență jocul și să-l ducem acolo unde vrem noi”, a continuat Neagoe.

Lot aproape complet în meciul cu FC Botoșani

Petrolul are un lot aproape complet în meciul cu FC Botoșani neexistând suspendări. La capitolul absențe cauzate de problemele medicale se înscriu doar Prce și Dulca.

- Publicitate -

„Știu, în proporție de 90-99%, primul 11, să spunem că mai am unul, maxim două semne de întrebare.

Acum, însă sper să fim și foarte inspirați în deciziile pe care le luăm pe tot parcursul jocului, pentru că, așa cum le-am spus și lor, jucătorii care sunt pe banca de rezerve sunt foarte importanți.

S-a văzut și la Arad, cei care au intrat au schimbat jocul în bine! I-am felicitat și asta trebuie să fie un imbold pentru toți ceilalți”, a concluzionat tehnicianul Petrolului.

- Publicitate -

Partida de mâine va începe la ora 20.30, biletele fiind disponibile on-line, dar și la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă începând cu ora 10.00.