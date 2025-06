Din nou Aur pentru „rechinul” David Popovici

David Popovici a făcut, din nou, spectacol în bazinul de înot. Sportivul a câştigat detaşat, joi, 26 iunie, medalia de aur în proba de 200 m liber din cadrul Campionatului European de înot pentru tineret (U23), la Samorin, în Slovacia.

David a dominat cursa de la un capăt la altul şi a încheiat în 1:43.64.

Pe locul doi a terminat bulgarul Petar Mitsin, cu timpul 1:46.48.

David Popovici va concura la Samorin şi la 50 şi 100 m liber. Este prima sa competiţie oficială după Jocurile Olimpice de la Paris 2024, notează digi24.ro.

„M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice (n.r. 1:44.53).

E un an ciudat, hai să zicem așa, pentru că și eu, ca mulți alți sportivi, am avut nevoie de un an mai relaxant, când toată abordarea a fost un pic mai lejeră.

Pentru că nu ai cum cu un an atât de stresant să te întorci și să faci exact același lucru.

Dar tocmai că testăm apele și vedem ce înseamnă în materie de timp și performanță o abordare mai practică și e ce trebuie. Eu când sunt calm și liniștit înot repede”, a spus David Popovici.

Competiția din Slovacia a fost, pentru David, o pregătire pentru Campionatul Mondial din Singapore, programat între 11 iulie și 3 august.