Politehnica Iași – FC Petrolul. Mutu: Va fi un meci dificil

Cum șanse pentru un loc în play-off nu mai există nici măcar matematic, Petrolul rămâne să se concentreze, acum, pentru ceea ce va fi în play-out, acolo unde se vor împărți biletele pentru urmatoarea ediție a Superligii.

Iar pentru ca misiunea să le fie cât mai ușoară în faza a doua a campionatului, „lupii” sunt conștienți că trebuie să adune cât mai multe puncte în ultimele etape ale sezonului regulat, plecând la Iași cu misiunea clară a victoriei. Partida cu Politehnica se va disputa duminică, începând cu ora 15.00.

„Este o deplasare lungă și va fi un meci dificil, împotriva unei echipe care n-a mai câștigat de mult în campionat și care, cu siguranță, va da totul pentru o victorie, mai ales în condițiile în care joacă pe teren propriu. Sperăm să luăm toate cele trei puncte, foarte importante pentru noi în economia clasamentului, pentru că trebuie să adunăm cât mai multe înainte de a intra in play-out și, mai apoi, să ne luptăm acolo pentru primele locuri”, a declarat Adrian Mutu, în prefața confruntării cu Politehnica.

„Băieții și-au dat seama că trebuie să strângem rândurile și să nu ne mai gândim la ce a fost, la meciul cu UTA, de exemplu. Petrolul a jucat un fotbal bun în anumite momente, trebuie să continuăm pe drumul acesta, dar să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă rezultatele, pentru că avem nevoie de puncte. Sunt mai multe obiective pe care trebuie să le îndeplinim în play-out și ne vom lupta pentru ele”, a mai spus tehnicianul „galben-albaștrilor”.

Despre meciul de la Iași a vorbit și Marian Huja, fundașul central al petroliștilor. „Suntem aproape de finalul primei părți a campionatului și vrem să terminăm sezonul regulat cu toate punctele posibile, pentru că, după aceea, ne va aștepta o luptă dură în play-off. O să fie foarte greu la Iași, pentru că Politehnica are o echipă bună, a arătat spirit în confruntarea cu CFR, pe un teren greu și cu un om în minus”, a afirmat Huja.

„Noi am făcut în așa fel încât să trăim visul calificării în play-off! Ok, nu s-a putut, dar asta nu înseamnă că s-a terminat campionatul, mai sunt alte obiective pe care ni le-am propus. Dacă anul trecut am încheiat pe locul 11, acum vrem să terminăm pe 7 și vom putea zice că a fost un sezon reușit. O să fie greu, pentru că sunt foarte multe echipe bune, dar trebuie să ne luptăm pentru asta”, a adăugat Huja.

Petroliștii au plecat, sâmbătă, cu avionul, către Iași, după antrenamentul efectuat, în jurul prânzului, la Ploiești, iar din delegație, pe lângă mai vechii accidentați, nu face parte nici Tommi Jyry, mijlocașul finlandez fiind suspendat pentru această întâlnire.

Partida, ce va incepe la ora 15.00, va fi condusă de către o brigade alcătuită din Adrian Viorel Cojocaru (Galați) – George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel) și Romică Bîrdeș (Pitești). Rezervă: Ovidiu Robu (Chitila). Arbitru VAR: Florin Andrei (Tg. Mureș). Arbitru AVAR: Claudiu Marcu (Tg. Mureș). Observatori: Florin Hîncu (Brașov) și Viorel Anghelinei (Galați). (sursa: fcpetrolul.ro)

