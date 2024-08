Sanjin Alagic, tehnicianul Petrolului, înainte de meciul cu U Cluj. Mesajul lui Tidiane Keita pentru suporteri – VIDEO

Cu patru puncte obținute din confruntările cu Rapid și Universitatea Craiova, petroliștii așteaptă cu optimism confruntarea cu U. Cluj. Partida se va disputa luni, 12 august, de la ora 19.00, pe stadionul Ilie Oană. Imagini la finalul textului.

„Va fi, din nou, un meci greu, dar suntem într-un moment bun și cred că asta este important.

Am câștigat în fața Rapidului, am plecat neînvinși de la Craiova, după un joc foarte dificil, iar în această săptămână ne-am pregătit bine și, cu determinare, cu concentrare, în plus avându-i alături și pe fanii noștri, sunt convins că ne vom lupta pentru un rezultat pozitiv”, a susținut Sanjin Alagic, tehnicianul bosniac, care speră într-un rezultat favorabil.

Înainte de acest meci, în lotul „galben-albaștrilor” lucrurile sunt clare. Lipsesc Țicu și Berisha, dar vor fi buni de joc Nana Akosah-Bempah și Fabricio Baiano, potrivit FC Petrolul.

„Sunt jucători care se pregătesc de ceva timp alături de noi, iar acum vor putea face parte din lot. Orice antrenor își dorește să aibă mai multe opțiuni la îndemână, așa că, în mod cert, sunt un plus pentru noi și vom fi mai puternici”, a spus Sanjin Alagic.

Tidiane Keita, mesaj pentru suporteri

Pe pagina de Facebook a Petrolul Ploiești a fost postat și un mesaj al jucătorilor pentru suporteri: „Tidiane Keita și toți ceilalți “lupi galbeni” sunt pregătiți pentru jocul vs Universitatea Cluj și așteaptă toată suflarea galben-albastră la stadion! Cine va fi alături de noi, luni de la ora 19:00, pe “Ilie Oană”?”

Fotbalistul francez Tidiane Keita (27 de ani), care evoluează pe postul de mijlocaș central, a avut, la rândul său, un mesaj pentru suporteri.

„Vă aștept pe toți, în acest loc minunat, luni, la meci, este foarte important și avem nevoie de sprijinul vostru. Împreună vom câștiga acest meci. Victorie Petrolul!”, a fost mesajul lui Keita.

Detalii privind accesul pe stadionul Ilie Oană

Meciul dintre FC Petrolul și Universitatea Cluj se va disputa pe „Ilie Oană”, începând cu ora 19.00. Accesul pe stadion se va face pe baza tichetelor procurate înainte de partida cu Rapid, fiind obligatorie, astfel, prezentarea acestora la porțile stadionului.

Biletele rămase disponibile pot fi procurate de la casa stadionului, deschisă, astăzi, până la ora 18.00, iar mâine începând cu ora 12.00, dar și online, de pe www.iabilet.ro.

Video sursă Facebook – FC Petrolul – Tidiane Keita