Antrenorul de box care le oferă masă și casă sportivilor cu posibilități reduse este nominalizat la Gala Comunității Prahovene

Titi Tudor, antrenorul de box al CSM Ploiești, cel care le oferă casă și masă sportivilor cu posibilități reduse, este nominalizat la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle. Află povestea sa din articolul de mai jos, publicat de Observatorul Prahovean la data de 13 decembrie 2022.

„Aici, la box, nu e ca în alte sporturi… Aici vin mulți copii amărâți”, povestește „nea Titi”, imediat cum am ajuns să stăm de vorbă cu el și să-i vedem în acțiune pe boxerii de la CSM Ploiești.

Sala care îi poartă numele, aflată în apropierea Bulevardului Independenței, este casă pentru mulți copii pe care Titi Tudor, împreună cu Adrian Pîrlogea îi pregătesc pentru a urca în ring în cele mai importante competiții naționale și internaționale.

Am ajuns înainte de antrenament, tocmai pentru a apuca să stăm puțin de vorbă cu antrenorul. Înainte de intrarea în sală mirosea puternic a mâncare. Am intrat în bucătăria care, pe pereți este plină de postere cu boxeri. „Da. Abia am terminat de făcut mâncare. Îi pun la masă după ce termină antrenamentul. Le-am făcut mâncare de cartofi cu carne. Ce să facem… Pentru mulți e singura masă pe ziua de astăzi…”, povestește nea Titi.

A fost un moment în care nu am înțeles exact ce se întâmpla. Știam că face antrenamente de box și că are rezultate extraordinare la competiții. Nu știam că le dă și de mâncare și, pe mulți, îi și cazează în camerele aflate deasupra sălii de sport.

M-a dus să îmi arate… condiții aproape spartane, austere, dar cald… și paturi… și o masă caldă. E mai mult decât primesc acasă mulți dintre copiii care îi calcă pragul sălii de box. Și copiii dau în schimb, dau satisfacții, dau rezultate, dau cu pumnii în sacul de box până la epuizare.

Am mers la sală la Titi Tudor să văd cum se antrenează copiii la box, dar am ajuns să văd cum trăiesc mulți dintre ei.

„Cei de la Cocoș ne ajută. Și cei de la Pion, de la măcelărie, îmi mai dau carne să am să le gătesc copiilor. A, și Nini Măcelaru dă și el mereu. Mai e o firmă de catering care mai trimite mâncare pentru copii, dar nu mai știu cum se numește…”, spune celebrul antrenor. „De la Tymbark am primit sucuri și pufuleți. Fiecare ne dă ce poate. Eu nu cer bani de la nimeni, dar, când nu mai am ce pune pe masă copiilor, mă rog de unul și de altul să îmi mai dea… ba carne, ba cartofi… ceva de mâncare…”, povestește antrenorul.

Pe 14 decembrie are selecție la București pentru lotul național de fete. Merge cu trei sportive, campioanele lui. Este foarte mândru de ele. „Copii amărâți… pentru ce boxează? Nici măcar banii de indemnizație pentru performanțe deosebite nu mai iau, că nu sunt bani. Aici nu vin copii cu bani sau din părinți cu bani. Aici, unii nici părinți nu au…”, mai spune Titi Tudor, și îmi arată câțiva copii: „Ăsta mic e crescut de bunică, fata de aici la fel. Fac naveta mulți, nu sunt din Ploiești. Unii vin dimineață, alți după-amiază, cum pot și ei în funcție de programul de școală. Unii nici nu au ce mânca…”.

Pe măsură ce se apropie finalul antrenamentului, unii se precipită. Le e teamă să nu piardă ultimele microbuze de ajuns acasă, în satele de unde sunt.

Cu toții așteaptă venirea Crăciunului. „Le fac o surpriză anul ăsta. Le fac un Crăciun cum n-au mai văzut…”, își freacă mâinile cu satisfacție antrenorul. Nu își face probleme ce le va aduce Moșul copiilor. În fiecare an au avut ceva în punguțe și ei se bucură la orice. „Anul trecut, nici nu mai știu cine ne-a dat, dar am putut să le dăm fetelor cosmetice. Deh, sunt și ele fete, le plac astea. Ce s-au mai bucurat!”.

Anul acesta le pregătește ceva deosebit. Nici nouă nu vrea să ne spună ce. Oricum, din câte povestește, și din strălucirea pe care o are în privire, cred că este el mai nerăbdător decât copiii.

„Mai scoateți vreun Doroftei din vreun copil?”, îl întreb uitându-mă la copiii care se antrenează deja în ring. „Eu așa zic. Până ies la pensie mai scot unul, clar!”, zice „nea Titi Prosop” râzând.

Copiii lui nu sunt toți senini și cu zâmbetul pe buze, unii poartă pe chipuri încrâncenarea vieții aspre pe care o duc. Sunt orfani sau cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii marginalizați, agresați și care și-au găsit refugiul la sala lui Titi Tudor. Pentru ei „maestrul” este și părinte și antrenor și cu toții își pun speranțele în el. Oare printre ei se află și noul Doroftei?

Titi Tudor, la cei peste 60 de ani ai săi, ține sacul de box în timp ce copiii lovesc. Țipă la ei, îi motivează să dea mai tare, să lovească mai cu putere, să dea tot ce pot. Îi încurajează să țipe, să strige, să se descarce. E cu ochii pe fiecare și cu cronometrul în mână. Dă indicații fiecăruia, îi ceartă, urlă la ei.

El e acolo, jos, la baza ringului de box și, de acolo, strigă încontinuu. Oare ce-l motivează? Ce îi dă atâta putere? Nici nu contează. Pentru acei copii prezența lui acolo este totul. El este acolo pentru ei și ei sunt acolo pentru el…

Ca fapt divers, numai în anul 2022 sportivii antrenați de Titi Tudor și Adrian Pîrlogea au obținut 40 de medalii la competiţiile importante (campionate naţionale sau Cupa României), dintre care 13 de aur, 13 de argint si 14 de bronz. Aşa… ca fapt divers…

