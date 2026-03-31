Realitate alarmantă în Prahova: minore abuzate, copii agresori, adolescenți la spital din cauza drogurilor

Minore abuzate sexual, copii și adolescenți implicați în agresiuni fizice sau ajunși la spital în comă alcoolică ori după consum de droguri, conturează o realitate tot mai îngrijorătoare în Prahova. În 2025, Protecția Copilului a înregistrat 559 de sesizări privind copii agresori și 66 de cazuri de minori victime ale violenței, printre acestea numărându-se și două fete, de 13 și 14 ani, abuzate, dar și o adolescentă de 14 ani internată după consum de substanțe interzise. Reprezentanții DGASPC subliniază că multe dintre cazuri nu provin din spitale, ci sunt semnalate prin alte instituții, precum Poliția, sau chiar de membrii comunității. Fenomenul este completat de mii de apeluri la numărul de urgență 119, care semnalează situații de abuz, neglijare sau violență.

Peste 500 de sesizări privind copii agresori

În anul 2025, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova a avut 559 de sesizări privind copii agresori, iar, în primele două luni ale anului 2026, alte 52 de astfel de cazuri.

În aceeași perioadă, de la începutul anului 2025 până la finalul lunii februarie 2026, au fost luați în evidență 66 de copii victime ale violenței, dar și câte un caz de consum de alcool și de droguri.

Reprezentanții instituției precizează că aceste date nu pot fi cumulate într-un total unic, deoarece unele situații pot fi raportate prin mai multe instituții, cum ar fi școala sau Poliția, sau chiar de către comunitate.

Sute de copii audiați pentru furt, loviri și alte violențe, chiar abuzuri sexuale

Numărul minorilor implicați în anchete de natură penală este, de asemenea, ridicat. În 2025, DGASPC Prahova a asistat la audierea a 685 de copii, iar de la începutul anului 2026 alți 92 de minori au fost audiați.

Faptele în care aceștia au fost implicați includ furt, tâlhărie, loviri și alte violențe, conducere fără permis, utilizarea ilegală de materiale pirotehnice, dar și abuz sexual.

În funcție de fiecare caz, autoritățile au oferit consiliere și sprijin pentru copii și familiile acestora. În situațiile de risc au fost propuse 35 de măsuri de protecție.

În cazul copiilor agresori, autoritățile au solicitat plasamentul în regim de urgență în 17 situații, iar în 59 de cazuri a fost dispusă supravegherea specializată în familie.

Pentru celelalte cazuri, intervenția a constat în evaluare, consiliere psihologică, socială și juridică, precum și monitorizarea evoluției copilului și a mediului familial.

Reprezentanții DGASPC explică faptul că „luarea în evidență” presupune evaluarea completă a situației copilului, stabilirea unui plan de intervenție și monitorizarea acestuia.

Fete abuzate, ajunse în sistemul de protecție

Printre situațiile semnalate se numără două minore, de 13 și 14 ani, victime ale unor abuzuri, pentru care au fost dispuse măsuri de protecție în sistem de plasament.

De asemenea, o adolescentă de 14 ani a fost internată după ce a consumat substanțe interzise, fiind necesară intervenția autorităților și plasarea în regim de urgență.

Mii de apeluri la 119, Telefonul Copilului

Numărul unic național 119 rămâne una dintre principalele căi prin care sunt semnalate abuzurile asupra copiilor.

În 2025, în Prahova au fost înregistrate 2.810 apeluri privind 1.337 de copii, iar în primele două luni din 2026 alte 545 de apeluri privind 149 de minori.

Cele mai frecvente situații semnalate au fost abuzurile fizice, psihice sau sexuale, violența în familie sau în mediul școlar, dar și neglijarea.

În spatele acestor cifre nu sunt simple statistici, ci povești reale ale unor copii care trăiesc, zi de zi, în violență, abuz sau abandon. Fiecare apel la 119 înseamnă un strigăt de ajutor, iar fiecare caz ajuns în atenția autorităților ridică aceeași întrebare: câte situații rămân, de fapt, neraportate?