Schimbare radicală a vremii în Prahova. La Ploiești, temperaturi de până la 10 grade

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Meteo Martie

Episodul de iarnă autentică, cu ger și ninsori, va fi unul de scurtă durată. Cel puțin așa susțin meteorologii, care au actualizat prognoza pentru această săptămână.

Prahova se află sub cod galben de vreme geroasă până miercuri, 4 februarie, la ora 10:00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi temperaturi deosebit de scăzute, în medie cu 7–9 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă, cu valori maxime cuprinse între -9 și -3 grade.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Începând de joi, 5 februarie, vremea se va încălzi considerabil, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge, în weekend, la Ploiești, la 8 și chiar 10 grade.

Noaptea, temperatura minimă va deveni pozitivă, cu valori cuprinse între 1 și 2 grade.

La Ploiești sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, începând de joi până duminică inclusiv.

