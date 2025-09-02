Tur ghidat și atelier, pe malurile Dâmbului, în Ploiești

Asociația ”Ploiești pentru oameni” organizează noi evenimente în cadrul proiectului comunitar ”Dîmbu pentru oameni”. Observatorul Prahovean este partenerul media oficial al campaniei. Participarea este gratuită!

Tur fotografic ghidat

Astfel, sâmbătă, 6 Septembrie, de la ora 9:00, va avea loc un tur fotografic ghidat, pe firul Dâmbuului, cu Cătălin Munteanu de la Escamonde Ploiești. Punctul de întâlnire este strada Cornățel, în dreptul blocului de 10 etaje.

”Vom explora malurile Dâmbului și cartierele din jur, surprinzând locuri, detalii și oameni din viața de zi cu zi. Recomandăm echipament foto (dSLR/mirrorless, obiective, baterii de rezervă), dar dacă nu aveți, veniți cu telefonul mobil, important e să fiți parte din poveste Luați cu voi încălțăminte comodă, apă și voie bună” este mesajul organizatorilor.

Turul durează aproximativ 3 ore și se va încheia în jurul prânzului.

Atelier de colaj urban

De la ora 12:00, tot pe malul Dâmbului din zona Mihai Bravu, va avea loc un atelier de colaj urban, facilitat de Alex Baciu, director artistic Artown NOW.

”Vom porni de la muralele din Ploiești, lucrările care au transformat zidurile în voci și le vom recompune prin colaj, folosind printuri, hârtie colorată, imagini, text și fragmente de memorie.

Fiecare participant va crea o piesă unică, dar împreună vom da formă unui portret colectiv: viu, personal, afectiv. Un oraș refăcut din straturi, din tăieturi și lipituri, din ce ne-a rămas și ce ne dorim.

Pe malul râului Dâmbu, alături de naratorul atelierului, vom crea împreună un spațiu de joacă, dar și de reflecție: despre cum ne uităm la spațiul în care trăim și ce povești ducem mai departe prin el. Un atelier despre oraș ca oglindă a noastră. Despre arta care rămâne pe pereți, dar începe, de fapt, înăuntru” sună invitația organizatorilor.

Evenimentul face parte din sezonul comunitar „Dâmbu pentru oameni”, care se desfășoară pe parcursul weekendurilor din perioada 31 august- 13 septembrie 2025, pe malurile râului Dâmbu, strada Cornățel, în zona blocurilor Mihai Bravu – Ploiești.

Dâmbu pentru oameni este organizat de Asociația Ploiești pentru oameni, cu activități sprijinite de: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, Institutul Francez din România, Goethe-Institut, Artown Now, Asociația pentru educație și dezvoltare urbană – AEDU, Outhentic Cycling Romania – Asociația Centrul Cultural și Comunitar Nucu, Escamonde Ploiești. Partener media: Observatorul Prahovean.

