De Paște, cu toții putem aduce lumină în casa Otiliei

Otilia Moncea este o prahoveancă în vârstă de 44 de ani pe care viața a încercat-o din plin, însă ea nu s-a lăsat nicio secundă doborâtă. Crește singură trei copii, iar cel mai mare vis al ei este să poată avea o locuință pe care să o numească „acasă”. Dorința femeii este pe punctul de a se împlini, după ce Asociația Veritas pentru oameni, din Blejoi, a aflat povestea tristă a acesteia și și a hotărât să se implice. Totul cu sprijinul oamenilor de bine din comunitate.

- Publicitate -

La ora actuală, viitoarea casă a Otiliei este în procent de 90% finalizată. Mai e nevoie, acum, în preajma Sărbătorilor Pascale, de un mic pas către lumina, la propriu, pentru ca tânăra mama să își poată crește cei trei copii într-un mediu stabil și sigur.

„De Paști aducem lumină în casa Otiliei!

Donează și tu in contul Asociației Veritas Pentru Oameni ca să putem aduce lumină în noua casa construită acum.

Am plecat la drum, in acest proiect ambitios, împreună cu comunitatea Prahoveană. V-am cerut să ne fiți parteneri in dorința de a construi o căsuță, la Gornet, pentru Otilia și cei trei copii. Am primit o bucata de teren de la dl Primar. Apoi ne-am apucat de lucru. Pas cu pas, după câteva luni, am ajuns la aproape de final. Mulțumim tuturor pentru suport!

Național Călin Georgescu, criticat pentru mesajul ”Hristos a Înviat!” Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj susținătorilor prezenți la secția de poliție unde a semnat controlul judiciar. ”Am o veste bună...

- Publicitate -

Va cerem ajutorul pentru a racorda noua locuință la rețeaua electrică. Ultimele lucrari sunt aproape de finalizare. Vrem să depunem dosarul și cat mai curând, Otilia să aibă lumină în casă și să se poată muta. Fii parte a acestui miracol de Paști”, este mesajul reprezentantului Asociației Veritas pentru oameni, Savu Isvoraș.

Cei care vor să o ajute în continuare pe Otilia Moncea și pe cei trei copii ai săi să își vadă cât mai repede realizat visul de a se muta în propriul un cămin pot face o mică donație în contul Asociației Veritas pentru oameni: RO85BTRLRONCRT0CT0718501, ori pot sprijini această cauză direcționand 20% din impozitul pe profit prin contract de sponsorizare.