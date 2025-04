Continuă dilema la RAR Prahova: Autoutilitară sau autoturism?

Observatorul Prahovean a publicat ieri pățania unui cititor care a vrut să obțină cartea de identitate pentru un Ford Transit de la RAR Prahova în vederea înmatriculării. Astăzi a revenit cu un nou document la conducerea instituției, fără succes însă.

- Publicitate -

Florin Dragnea a cumpărat pe 29 ianuarie 2025 de la un dealer auto din Olanda o autoutilitară Ford Transit. Potrivit documentelor de proveniență mașina era încadrată în categoria N 1, ca autoutilitară.

Pe 8 aprilie, proprietarul s-a prezentat la reprezentanța RAR Prahova din Parcul industrial Ploiești în vederea înmatriculării.

”Totul a decurs normal la rampă, unde a fost inspectată de un tehnician RAR. Acesta a verificat-o conform procedurilor, a fotografiat-o. Mașina a trecut testul de noxe, chiar dacă motorul a fost turat cu mult peste limita maximă. În fine, nu mai intru în detalii. Problema a părut când am ajuns la inginerul care a completat fișa. El a încadrat autoutilitara în categoria autoturism” povestește proprietarul microbuzului.

- Publicitate -

Astăzi, prahoveanul a ajuns, din nou, la sediul RAR Prahova cu documentul de mai jos care, potrivit reprezentanței Ford România, este echivalentul numărului de omologare invocat de inspectorii RAR Prahova.

”Am încercat să discut cu dl director al RAR Prahova, dar mi-a spus că trebuie să fac o nouă programare. Nici măcar nu s-a uitat la documente. Voi încerca să ajung și la sediul central al RAR poate voi găsi pe cineva dispus să verifice actele. Nu mi se pare normal să plătesc 1000 de lei în plus la taxă, din moment ce mașina este autoutilitară din fabrică, nu autoturism” ne-a declarat Florin Dragnea.

La solicitarea Observatorului Prahovean, Bogdan Chelan, șeful RAR Prahova, a transmis următorul punct de vedere:

Clientul care a reclamat situatia aceasta nu are eliberat de catre RAR nici un document oficial, pentru ca dupa ce a efectuat testul de frana si dupa ce i-au fost facute fotografiile necesare, nu a achitat contravaloare serviciilor, astfel incat nu i s-a putut elibera cartea de identitate a masinii.

- Publicitate -

Singurul document pe care il are in posesie este un test de franare, care a iesit in parametrii corecti, fara a se ajunge la alte detalii despre incadrarea masinii in categoria autoturism sau autoutilitara. Deci nu poate fi vorba de o reclamatie, avand in vedere ca este o situatie care nu exista.

Avand in vedere acest lucru, clientul s-a prezentat la mine pentru a solicita explicatii, chiar daca a declarat ca „nu are acces la directiune”, pentru a lamuri aceste lucruri si a inteles ca suma pe care o avea de plata este cea corecta, chiar daca dansul nu a fost de acord cu ea si ales sa nu finalizeze operatiunea.

La finalul discutiei a explicat sa isi doreste sa achite in Bulgaria taxa pentru numarul de omologare, si sa revina in Romania pentru a finaliza procedura, lucru pe care sincer nu l-am inteles foarte clar, insa este alegerea dansului ce doreste sa faca in continuare.

- Publicitate -

Daca doreste sa faca o alta programare il asteptam, iar daca nu este de acord, poate veni si face o petitie catre noi la care sa ii raspundem argumentat, pentru a nu exista nici un dubiu, la fel cum poate face orice client al nostru. Iar daca doreste inca o discutie, se poate inscrie pentru o audienta oricand doreste, pe site-ul www.rarom.ro.

Va multumim dumneavoastra ca sunteti receptivi la orice cetatean care are o nelamurire sau care are senzatia ca nu este tratat corect, pentru ca si noi ne dorim ca toti cetatenii sa fie tratati la fel, corect si sa plece de la noi stiind ca am facut tot posibilul ca procesul sa fie cat mai usor si cat mai rapid.