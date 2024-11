Târg caritabil pentru Ioana Maria, o ploieșteancă diagnosticată cu leucemie

Peste 500 de copii de la Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, din Balta Doamnei, demonstrează cât de uşor se poate face un bine. Impresionaţi de povestea Ioanei Maria, o ploieșteancă diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică T, elevii s-au mobilizat și organizează sâmbătă, 16 noiembrie, un târg caritabil cu bunătăți de sezon, dar și articole confecționate chiar de ei, banii strânși urmând să ajungă la tânăra care are nevoie urgent de 30.000 de euro, bani care i-ar putea salva viața.

Povestea Ioanei Maria Stoica, o tânără studentă în anul V la Facultatea de Stomatologie din București, este una despre oameni buni și frumoși pe care viața îi pune la încercare. Este povestea unui om care nicio secundă nu și-a pierdut credința în Dumnezeu, deși, în momentul în care a primit cumplitul diagnostic, și-a pus fireasca întrebare: „de ce eu, cu ce am greșit?”

În urma unui control medical de rutină, efectuat în mai 2023, Ioana fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică T și de atunci își petrece timpul numai prin spitale. A făcut ședințe grele de chimioterapie și radioterapie cu multiple complicații, inclusiv tromboză de vene cerebrale. Pe 15 decembrie, anul trecut, fata a făcut și un transplant medular cu celule stem de la donator neînrudit, din Germania, găsit după îndelungi căutări.

Suferința a fost și este mare, iar toate aspirațiile ei s-au spulberat, fiindcă nici după transplant nu a avut parte de zile mai bune.

Au apărut diverse complicații (diabet insulinodependent de la tratamentul corticoid, ședințe de hemodializa, perioade lungi de imobilizare la pat din cauza atrofiei musculare), dar și contractarea microbul Klebsiella multi-rezistent care nu a cedat la tratamente, fapt ce a determinat multiple abcese osoase cantonate predominent la nivelul bazinului ce au facut imposibilă mobilizarea tinerei din data de 10 august până în prezent.

Pe lângă toate aceste complicații, Ioana Maria a făcut și o necroză de cap femural bilateral suprainfectată cu Klebsiella, din cauza căreia a avut dureri insuportabile, fiind necesară o intervenție chirurgicală de îndepărtare a infecției osoase și de protezare a șoldului.

Ascultând povestea prahovencei, te întrebi cum de mai rezistă. Dar Ioana rezistă. Rezistă și luptă cu toate puterile să fie bine, să revină la facultate și să apuce ziua în care să profeseze ca medic stomatolog.

„M-am gândit, la un moment dat, după transplant, că starea sănătății mele se va ameliora, și voi putea să continui facultatea și voi ajunge un medic bun care va ajuta oamenii să scape de suferință, știind cât am suferit eu. Cei mai frumoși ani din viața mea sunt întunecați de această boală neiertătoare care mă ține țintuită la pat de peste un an și jumătate, sub supravegherea permanentă a mamei mele și cu sacrificii materiale foarte mari.

În ciuda tuturor greutăților și suferințelor, nu am vrut să cedez, fiind tot timpul optimistă și încrezătoare că totul se va sfârși curând cu bine. Dar văzând că zilele trec fără ameliorări vizibile și trecând de la o complicație la alta, speranța mea a început să scadă.

Iar acum cred că vindecarea este tot mai îndepărtată.

O lumină se zărește totuși în acest întuneric. Un medic minunat, care m-a operat prima dată, o să-mi continue tratamentul, făcându-mi și celelalte operații pentru ca să pot merge din nou și să-mi reiau viața. Fiind pacient cu acest diagnostic de leucemie, dependentă de transfuzii cu concentrat trombocitar și sânge, din păcate niciun doctor dintr-un spital de stat nu a vrut să intervină.

Singura speranță a venit de la Spitalul Memorial Bucuresti, unde o echipă de medici curajoși au acceptat provocarea. Am vrut să traiesc și am trecut cu bine de prima operație – protezare de șold cu proteză impregnată cu antibiotic pentru rezolvarea abceselor osoase. Riscul intervenției din cauza bolii de bază a fost foarte mare, dar aceasta este prima intervenție, urmând, în functțe de evoluție alte 3 sau 4 operații, următoarea intervenție fiind programată chiar peste o lună de zile.

Toate aceste proceduri au un cost ridicat din punct de vedere al durerii dar și material (fiecare intervenție costa aproximativ 30.000 euro).

Doresc să trăiesc, să fiu de folos, să mă bucur de tot ce mă înconjoară, să fiu sprijin părinților mei, fratelui meu, ce suferă mult alături de mine, dar pentru asta am nevoie de ajutorul dumneavoastră oameni minunați. Sper ca magia sărbătorilor, prin bunătatea voastră, să mă ajute să merg și să ajung acasă alături de familia mea. Unde sunt aspirațiile mele, dorințele mele? Cine mă mai poate ajuta ca să fie îndeplinite? Mi-a rămas doar credința în Dumnezeu? El sunt sigură că este alături de mine tot timpul”, a povestit, cu durere, Ioana Maria.

Cine vrea să se alăture demersului celor 500 de copii de la școala din Balta Doamnei este așteptat la târg, unde poate achiziționa un obiect și face o mică donație. Cei care nu au rămas indiferenți la drama ploieștencei, o pot ajuta cu o sumă cât de mică pentru ca tânăra să reușească, puțin cu puțin, să strângă cei 30.000 de euro necesari intervenției chirurgicale ce îi poate salva viața.

STOICA IOANA-MARIA

CONT RO34BTRLRONCRT0466758001

STOICA OCTAVIAN VICTOR (TATAL)

CONT RO93BTRLEURCRT0597060601