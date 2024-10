Mărturia tatălui lui Alex Hogea, unul dintre prahovenii decedați în tragedia de la Clubul Colectiv

Au trecut 9 ani de la tragedia care a cutremurat o țară întreagă. Incendiul din clubul Colectiv a curmat viețile a 65 de tineri și a mutilat alte sute de suflete venite să se bucure de concertul trupei Goodbye to Gravity. Printre victimele celui mai negru eveniment din istoria României postdecembriste s-au numărat și șase prahoveni. Alex Hogea, un tânăr de doar 19 ani, din Sinaia, a fost victima cu numărul 60. Nu a murit în incendiu, ci pe un pat de spital din Viena din cauza infecțiilor nosocomiale. Tatăl lui Alex, Narcis Hogea, nu și-a găsit nici până astăzi liniștea și probabil asta nu va mai întâmpla vreodată.

La fel ca toate familiile care în acea seară de 30 octombrie au pierdut pe cineva drag, sinăianul își strigă și azi, la 9 ani de la tragedie, durerea. O face prin postări pe pagina de Facebook în care „vorbește” cu copilul său și își arată mâhnirea fiindcă, spune Narcis Hogea, „din păcate, Colectiv nu a aprins lumina”.

„Miercuri 30 octombrie se vor fi petrecut 9 ani de la Colectiv.

În fiecare an am comemorat: unii am plâns, alții am mărșăluit, alții am cântat, am fost și cei care am înjurat și blestemat și nu o să vă vină să credeți dar am fost și unii care am sperat.

Am dat peste o mie de interviuri, am vorbit cu toată presa din România, am dat interviuri pentru presă din Franța, Germania, China, Norvegia, Suedia, Belgia, Spania……. mereu, mereu având în minte aceeași idee fixă: „Colectiv nu trebuie dat uitării” sau așa cum scriam în prima mea postare post Colectiv „vreau să văd ca peste Colectiv se aprinde lumina, nu se așterne uitarea”.

Zilele astea sunt puțini ziariști care mai sună. Unii consideră că sunt lucruri mai importante de prezentat, alții vor știri de ultimă oră, unora li s-a spus că nu vor face interviuri cu oameni Colectiv chiar dacă ei au propus și bineînțeles mai sunt unii care spun direct că nu vor să deranjeze clasa conducătoare.

Ce ar mai fi însă de spus? Eu repet aceleași lucruri an de an.

Ziariștii pun și ei aceleași întrebări.

Stăm tăcuți, ne privim și tragem concluzia că timp de 9 ani nimic dar absolut nimic nu s-a făcut pentru a preveni alte dezastre; nimic dar absolut nimic nu s-a făcut pentru a îmbunătăți sistemul medical; nu s-a construit nici un Centru de Mari Arși; nu s-a construit nici o Bancă de Țesuturi; nu s-a construit nici un Centru de Recuperare; nu avem legislație în funcționarea spațiilor publice (aceleași afișe cu anunțul lipsei autorizației date de ISU); nu avem legislație în domeniul construcțiilor (construiește fiecare cum vrea și unde vrea fără a respecta regulile de prevenire a incendiilor) și bineînțeles vedem cum zi de zi justiția își bate joc de noi.

Avem cel mai longeviv ministru al sănătății, ministru cu putere politică și cu putere în lumea medicală.

Ce a făcut acest ministru timp de 3 ani? Ce a făcut pentru arși? Nimic

Avem stabilitatea mult dorită de cele mai mari partide din țară.

Ce au făcut aceste partide pentru noi cetățenii? Ne-au crescut șansele de supraviețuire în caz de dezastre? Au construit spitale? Au construit Bănci de țesuturi, de sânge? Nu, nu au făcut nimic.

Ce face justiția? Eliberează hoții, criminalii, violatorii.

Ce fac procurorii? Protejează infractorii și clasează dosare.

Se spune că o ducem mai bine.

Atunci de ce suntem tot mai nefericiți?

Îmi pare rău să o spun dar Colectiv nu a aprins lumina”, a scris pe pagina sa de Facebook Narcis Hogea.