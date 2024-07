”Oferă-i câinelui tău dragoste, iar răsplata te va face fericit!” De vorbă cu Vali Mihăilă, ploieșteanul pentru care dresajul canin nu are secrete

Se spune despre cei care iubesc animalele că sunt oameni cu suflet bun. Și nu ai cum să contești asta, atunci când întâlnești pe cineva care oferă necondiționat dragostea pentru un suflet. Să ai grijă de un animal ca de oricare membrul al familiei, să te porți cu el așa cum te porți cu ce mai bun prieten, înseamnă enorm pentru acea ființă. Pentru o mai bună comunicare cu animalul, în cazul de față vorbim despre câine, este indicat să urmăm sfaturile unui dresor profesionist.

Pe Valentin Mihăilă îl cunoaștem de 6-7 ani. Este un om minunat, care pune pasiune în tot ceea ce face. A reușit și în sport, reușește cu succes și în dresajul canin.

”Poți face multe în viață, dar fără pasiune nu vei excela”

Și cum știm că mulți dintre cei care ne citesc sunt iubitori de animale, am apelat din nou la Vali Mihăilă, să înțelegem mai bine ce beneficii aduce dresajul canin și să învățăm despre cum se parcurg etapele esențiale în comunicarea cu aceste ființe.

Vali Mihăilă: ”Dresajul canin nu începe cu instruirea animalului, ci cu pregătirea ”stăpânului”, a omului care va coabita cu un câine. Și asta pentru că este necesar să înțelegem nevoile și comportamentul câinilor.

Trecem apoi la lucrul cu animalul pe care îl pregătim să se adapteze mediului social uman. Un astfel de sistem de lucru este rezultatul anilor pe care i-am dedicat pregătirii profesionale, cunoștințe pe care le-am reunit în proiectul online ”K9 Pawsitive”.

Îmi doresc de la K9 Pawsitive să nu fie doar o pagină la care apelezi atunci când crezi ca ai nevoie de ajutor cu câinele, ci mai degrabă o comunitate utilă oamenilor uniți de aceeași pasiune, unde oamenii să se simtă înțeleși și susținuți atunci când întâmpină probleme în educarea câinilor lor.

Spun asta pentru ca noi nu facem doar dresaj, oferim servicii în toată sfera educațională canină: predresaj – primele reguli, dresaj de bază și avansat – un fel de școală generală și apoi învățământ superior pentru cei care vor să ajungă cu cățelul la următorul nivel.

Învățăm ce este dresajul de grup, acolo unde câinele trebuie să socializeze și să interacționeze corect cu alții căței dar și cu alți oameni și reabilitare canină pentru căței, care au deja comportamente deviante, iar proprietarii lor se confruntă cu dificultăți în gestionarea acestora – un fel de terapie pentru căței.

Lista unor astfel de comportamente este destul de lungă, așa ca o să dau câteva exemple, pe înțelesul tuturor: anxietate de separare, anxietate și frică pronunțată când vine vorba de zgomote puternice (tunete, petarde etc.), comportament agresiv față de oameni sau alți câini etc.

Rep: Cum te abordează cei care vor să își dreseze câinii?

Vali Mihăilă: ”Sunt din ce în ce mai mulți posesori de câini care înțeleg ce beneficii reale aduce dresajul.

Îmi place să cunosc oameni noi, mă bucur că sunt iubitori de animale, așa că nu este deloc greu să comunicăm. În primă fază facem o evaluare a câinelui, care este gratuită. Apoi, în funcție de obiectivele oamenilor și capacitățile cățelului se va face un plan pentru o anumită perioadă de timp.

Se poate lucra la domiciliu sau se poate merge în anumite locuri bine alese. De obicei, eu încurajez oamenii să lucreze ei cu proprii câini, pentru o relație cat mai strânsă, eu punând mâna pe lesă foarte rar. Însă pentru cei ce au foarte puțin timp, nu este o problemă să dresez eu câinele și omul preia comenzile și autoritatea de lider la final. Prefer prima variantă, dar lucrăm foarte bine și cu cea de a doua.

Mituri și întrebări frecvente din lumea dresajului canin

1. Câinii de talie mică nu trebuie să fie dresați, pentru ca nu fac nici un rău. Știți că sunt unele rase destul de agresive, în ciuda staturii mici. Animăluțele nu au nicio vină, dar este de datoria noastră să le acordăm atenție și să le facem ascultătoare și prietenoase.

În plus, indiferent de talie, cățelul poate fi stresat sau anxios, îi poate afecta sănătatea pe termen lung, educația având un rol foarte important în echilibrarea mentală a cățelului. Deci, decizia de a dresa un cățel nu trebuie luată în funcție de talia acestuia.

2. Dacă animăluțul a trecut de doi ani, nu se mai poate face nimic. Fals! Câinii, la fel ca oamenii, pot învăța la orice vârstă. Este drept că procesul de învățare poate fi ceva mai dificil și poate dura mai mult, însă nu e o generalitate.

3. Câinii de rasă comună nu trebuie educați. (”au școala vieții, se descurcă ei” :). Eu spun că fiecare rasă are particularități, dar și foarte multe trăsături comune cu celelalte rase. Și stim foarte bine că aceste animale au un suflet extraordinar. De ce să nu le descoperim potențialul, de ce să nu relaționăm mult mai bine cu ele, după ce au parcurs procesul de dresaj?

4. Nu am nevoie de profesioniști, am un câine deștept și eu știu despre multe despre câini, ca am mai avut. Desigur. poți cunoaște multe despre câini și probabil câinele tău e foarte deștept, însă fiecare exemplar e diferit și ceea ce a mers la un câine, poate să distrugă la altul. De exemplu și eu am permis de conducere, dar dacă ar fi să vreau să concurez la curse, aș avea nevoie de un profesionist, de o școală de profil. Este ca în oricare altă meserie. Eu încă mai visez a ziua în care vom înțelege că este imposibil să ne pricepem la toate, doar pentru că știm câte ceva din fiecare domeniu.

Dacă vreți să învățați mai multe despre dresajul canin și să îl cunoașteți pe Vali Mihăilă, vă invităm să îi accesați pagina AICI, inclusiv pentru datele de contact.