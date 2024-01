Nicoleta Mocanu vrea să-i convingă pe elevii din Prahova să nu mai chiulească la orele de sport prin programul ”We breath together”

„We breath together” este cel mai nou proiect al Asociației Întoarce-te la Sport, se desfășoară sub egida Ploiești – Capitala Tineretului din România, iar, prin parteneriatul cu Asociația Eurospirit, o parte dintre activitățile proiectului se desfășoară la Casa Tineretului din Ploiești.

Menirea Asociației Întorce-te la Sport este aceea de a aduce activități unice și noi pentru starea de bine a comunității prahovene. O mare parte dintre activitățile asociației se desfășoară în școli, iar Nicoleta Mocanu, președinta Asociației Întorce-te la Sport, își dorește să promoveze și în rândul tinerilor un stil de viață mai activ și mai sănătos.

Înființată în 2015, de-a lungul anilor, asociația a reușit să ajungă la un număr mare de oameni dornici de a schimba ceva în bine în viața lor. Tocmai pentru că acest număr al oamenilor crește pe zi ce trece, asociația are în plan să câștige finanțare pentru și mai multe proiecte, pe lângă cele implementate până acum, pe care să le pună în aplicare pentru comunitatea prahoveană. „Se dorește ca mișcarea și sportul să facă o schimbare în comunitatea noastră. Este nevoie și pentru că avem un grad crescut de poluare (în Ploiești – n.r.)…”, spune Nicoleta Mocanu.

În ceea ce privește tinerii, a fost observată în ultima vreme o creștere a gradului de stres în rândul acestora, stres cauzat de ritmul de viață haotic și de tentațiile de zi cu zi. Tot tinerii se confruntă cu o lipsă a dorinței de a încerca și lucruri noi, de a face mișcare, orele de educație fizică din școală nefiind suficiente pentru ceea ce ei au nevoie.

Prin cel mai recent proiect al Asociației Întorce-te la Sport, We breath together, Nicoleta își propune să ajute profesorii de la școlile participante la proiect, dar nu numai pe aceștia, să îi determine pe copii să vină cu mai mare drag la orele de sport. „Uite, nu facem ceva chinuitor, astăzi, chiar dacă nu poți să faci sportul, te putem învăța ce să faci să nu te mai doară spatele…”, dă un exemplu de abordare Nicoleta.

Problemele fizice cu care tinerii din ziua de astăzi se confruntă sunt diverse și au ca și cauze mișcarea insuficientă, poziția defectuoasă în bancă, greutatea ghiozdanului și chiar aplecarea asupra telefonului mobil. În cazul acesteia din urmă, consecințele sunt resimțite la nivelul segmentului cervical al coloanei vertebrale pentru că „uităm că avem și o anumită greutate a capului care apasă și ne solicită zona cervicală când stăm aplecați la telefon”, precizează președinta asociației.

Proiectul „We breath together” este finanțat de Corpul European de Solidaritate, al cărui finanțator este Uniunea Europeană și reprezintă o inițiativă ambițioasă dedicată aducerii de contribuții semnificative pentru dezvoltarea comunității și la îmbunătățirea calității vieții tinerilor. „Aici vorbim de stare de bine în plan fizic, mental și emoțional…”, spune Nicoleta Mocanu.

Din păcate, și la nivel emoțional s-a constatat, în rândul tinerilor, faptul că aceștia nu-și mai găsesc conectarea cu ceva care să le dea putere și plăcere, lucru afirmat de tot mai mulți psihologi.

Nicoleta Mocanu este convinsă de faptul că prin sport, prin exerciții de respirație, prin râs, tinerii își pot regăsi motivația de a face lucrurile cu plăcere.

Proiectul se axează pe desfășurarea unor activități pentru tineri pentru a-i face să înțeleagă importanța exercițiilor benefice din toate punctele de vedere. Prin intermediul programului vor fi organizate activități diverse, cum ar fi: aerobic dance, terapie prin râs, nirvana fitness, activități în salina Himalaya cu haloterapie activă.

În baza proiectului We breath together, programele vor fi prezente, la început, în șase unități școlare din Prahova: Colegiul Național Mihai Viteazul – Ploiești, Școala Gimnazială Brazi, Școala Gimnazială Toma Caragiu – Ploiești, Școala Gimnazială Cănuță Ionescu – Urlați, Școala Gimnazială H.M.Berthelot – Ploiești și Școala Gimnazială Grigore Moisil – Ploiești. La început activitățile în aceste unități de învățământ se vor desfășura cu o frecvență lunară.

„Asociația noastră, Întoarce-te la Sport, încurajează activ implicarea comunității în acest proiect și învață tinerii să contribuie cu idei, cu feedback și să participe activ, să disemineze tot ce învață în aceste ateliere, vor avea evenimente specifice pentru o abordare participativă și transparentă”, a declarat președinta asociației. „Prin lansarea acestui proiect ne luăm angajamentul față de comunitate să devenim un catalizator în schimbările pozitive, pornind de la tinerii pe care noi ne bazăm, și trebuie să participăm activ la schimbarea lor în bine”, a mai completat aceasta.

Activitățile din cadrul proiectului We breath together sunt atractive și diferite față de ceea ce se face acum în școli deoarece inițiatorii proiectului vin cu accesorii care strârnesc interesul și curiozitatea tinerilor.

Asociația are o echipă de voluntari, de instructori bine pregătiți, mereu dornici de a se dezvolta personal, și mai are, de asemenea, o serie de accesorii unice în Ploiești, care sunt folosite în studioul unde își desfășoară activitatea. Abordarea instructorilor este diferită, mișcarea nu trebuie privită ca un alt stres, ca un lucru care trebuie făcut, ci trebuie să vină natural.

Proiectul Asociației Întoarce-te la Sport, We breath together, a avut deschiderea oficială joi, 25 decembrie 2024, la Casa Tineretului din Ploiești. Acesta va fi desfășurat în parteneriat cu Asociația Euro Spirit și Fundația Județeană pentru Tineret Prahova, și este mai mult decât binevenit în acest an, când Ploieștiul este desemnat Capitala de Tineret a României.