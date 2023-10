Măcinați de boli, doi prahoveni din comuna Surani au rămas acum și fără acoperiș deasupra capului. Un incendiu puternic le-a mistuit casa

Pensionați pe caz de boală, doi prahoveni, soți și soție, din comuna Surani, s-au trezit, în plină zi, cu toată agoniseala de-o viață mistuită de flăcări. Oamenii care au grave probleme de sănătate locuiesc acum la casa parohială, din mila părintelui care nu s-a îndurat să îi lase sub cerul liber.

- Publicitate -

Pompierii sosiţi să stingă, joia trecută, vâlvătaia nu au mai reuşit să salveze aproape nimic şi spun că nenorocirea a pornit de la o priză deteriorată. Focul s-a extins rapid, iar munca de-o viață a celor doi prahoveni s-a făcut scrum.

„Aveam și noi o căsuță la care am muncit o viață. Veneam de la cimitir când am aflat de necaz. După ce că suntem vai de capul nostru, bolnavi, acum am rămas și fără adăpost. Noroc cu părintele că ne-a primit aici, la casa parohială. Altfel nu știu ce ne făceam. Ne uităm acum la urmările prăpădului și, ce să vă mai zic, am rămas doar cu amintirea. Tot ce am mai găsit după ce au stins pompierii focul, au fost niște haine… Atât. În rest, moloz și ziduri”, ne-a mărturisit Mioara Ghica.

Femeia are atâtea diagnostice încât nu le mai poate număra. De la poliartrită reumatoidă, boala autoimună Hashimoto, până la ulcer duodenal.

Soțul femeii a fost diagnosticat cu cancer de colon și a fost nevoit să întrerupă ședințele de chimioterapie. „Din pensiile noastre, până în 4000 de lei, mai bine de jumătate se duc pe doctori și medicamente. Eram necăjiți oricum, acum s-a mai abătut și tragedia asta peste noi. Peste multe încercări îi e dat omului să treacă în viață”, ne-a mai spus, tristă, prahoveanca.

Ar vrea să ridice o nouă casă, dar ştiu că singuri nu se pot descurca. Nu îi mai ajută nici vârsta, nici gravele probleme de sănătate și nici pensiile modeste cu care abia pot trăi de la o zi la alta. Curăţă acum locul şi speră ca oameni cu suflet mare să le fie alături în acest moment greu.

Pentru cei care îi pot ajuta cu o sumă, oricât de mică, aceasta poate fi donată în contul Eugeniei Filip (fiica familiei Ghica)

- Publicitate -

Cont: RO65CECEC0011946315528111

Banca: CECO CENTRALA