Două familii cu copii, cel mai mic de șase luni, din comuna Lapoș, au rămas pe drumuri în prag de sărbători. Un incendiu violent le-a mistuit casele

Două gospodării din comuna Lapoș și mai multe anexe gopodărești s-au făcut una cu pământul, după ce un incendiu puternic a făcut prăpăd pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Șase adulți și patru copii, cel mai mic de doar șase luni, au rămas sub cerul liber, acum, în apropierea Paștelui. Oamenii sunt disperați și nu știu încotro să o apuce. Se uită șocați la ce a rămas din casele lor, bucuroși, totuși, că nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a avut loc la începutul acestei luni. Flăcările violente au distrus locuințele a două familii, plus mai multe anexe gospodărești. Oamenii s-au trezit din somn, șocați de ceea ce se întâmplă.

„Am apucat să scoatem copiii. Nu am reușit să salvăm nimic, nici măcar actele. Soția și cu mine am primit îngrijiri medicale din partea echipajului de pe ambulanță. Am suferit, ambii atacuri de panică. De toată munca noastră s-a ales praful. Am rămas în miez de noapte, în pijamale, cu copii mici în brațe, speriați îngrozitor și ei. Ne-au mai ajutat vecinii cu haine și mâncare. Ne adăpostesc niște rude până după Paște. După aceea nu știu ce vom face.

Avem credite la bancă făcute pentru casa care a luat foc. Am încercat și noi, ca tot omul, să mai îmbunătățim una alta. Acum e totul distrus. Am chemat un buldoescavator să radă tot. Nimic, absolut nimic nu am salvat”, ne-a povestit, încă șocat de cele întâmplate, unul dintre proprietari, Costel Dumitrescu.

Incendiul din comuna Lapoș a fost atât de violent încât a fost nevoie de intervenția a cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Focul ar fi pornit, din spusele pompierilor, de la o sobă, în apropierea căreia se afla o butelie care a explodat.

Proporțiile dezastrului au putut fi văzute de-abia dimineață, când proprietarii și-au văzut agoniseala de-o viață făcută scrum. „A fost îngrozitor. Bine că nu a bătut vântul în noaptea aceea. La cât de puternic a fost focul, sigur ar fi afectat și alte case. Acum, Dumnezeu să ne ajute. Eu am rămas în stradă cu doi copii de trei ani și șase luni. Fratele meu, la fel, cu doi copii, cel mai mic de un an și jumătate. Din salariile mici pe care le câștigăm, nu se pune vreodată problema că ne-am putea reconstrui casele. Îmi pun nădejdea că există oameni cu suflet bun, care să ne înțeleagă durerea și să ne ajute cum pot, inclusiv cu materiale de construcție”, a mai spus Costel Dumitrescu.

Cine vrea să întindă o mână de ajutor familiilor rămase sub cerul liber, acum în preajma Paștelui, poate face o mică donație în următorul cont:

Dumitrescu Costel

RO22 BRDE 300S V122 5536 3000