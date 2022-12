Atenție la coletele nesolicitate. Țeapa care ia amploare în perioada sărbătorilor a fost descoperită și la Ploiești

Țeapa „Coletul” face victime în întreaga țară. O firmă trimite produse nesolicitate, profitând de perioada reducerii și a cadourilor, numai că acestea sunt contracost.

Potrivit stirileprotv.ro, oamenii plătesc și de zece ori mai mult pe niște chinezării ieftine, produse pe care nu le-au comandat niciodată.

Cum funcționează țeapa cu coletele nesolicitate

Oamenii primesc acasă un colet pe care nu l-au comandat. Majoritatea îl acceptă, considerând că este posibil să-l fi comandat un alt membru al familiei, mai ales că este perioada în care sosesc bunurile întârziate cumpărate de ”Black friday”, dar începe și luna cadourilor.

Coletele au o valoare relativ mică, pentru a nu atrage atenția, dar bunurile pe care le conțin sunt de fapt produse mult mai ieftine, care sunt departe de valoarea plătită.

„Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el, am aflat că nu a comandat nimic” a spus M.B. din Alba Iulia.

Coletul, care conținea o pereche de căști fără valoare (care se pot cumpăra din magazinele chinezești din oraș cu 10 lei), avea drept expeditor o firmă care nu are website și nici date de contact.

Cazul familiei din Alba Iulia nu este singular. Recent, în Ploiești, un cititor al Observatorul Prahovean a primit un SMS prin care era anunțat că a plasat o comandă în valoare de 199,70 lei și că aceasta va ajunge în 1-2 zile.

Cum în SMS era menționată o adresă de e-mail și pentru că știa că nu a comandat nimic de pe internet, a trimis un e-mail către expeditorul coletului în care a specificat că este vorba despre o eroare și că nu dorește coletul respectiv.

Contactată, compania de tip teleshopping a precizat că respectivul colet avea, însă, altă destinație.

„Coletul trebuia să ajungă la o altă adresă și pe un alt nume, undeva în Agigea. Nu știm cum s-a întâmplat acest lucru. Cu siguranță este vorba despre o eroare.”, a declarat un reprezentant al firmei de produse de tip teleshopping pentru Observatorul Prahovean.