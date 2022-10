Colet umplut cu cârpe, primit prin curier de o femeie din Bărcănești. O nouă metodă de înșelăciune

A apărut o nouă metodă de fraudă, prin care puteți deveni victima unei înșelătorii. Escrocii se folosesc de numele unei firme de curierat și, sub pretextul că aveți un colet de ridicat, încearcă să vă lase fără anumite sume de bani.

Este și pățania unui ploieștean care, deși nu comandase nimic, a fost anunțat prin sms că are de ridicat un pachet, contravaloarea acestuia fiind de 70 de lei.

„Pe 27 octombrie am fost înștiințat că firma de curierat va livra între 9.04 și 10.04 un colet. Suma datorată era de 69,99 lei. Eu nu comandasem absolut nimic. Mi-am întrebat soția, gândindu-mă că poate a comandat ea ceva, însă nu. Am verificat firma expeditoare, iar aceasta apare având sediul în Pitești, cu data de înființare 6 octombrie 2022. Evident, nu figurează la Ministerul de Finanțe cu informații de bilanț depuse. Mi-am dat seama că este o nouă țeapă. Bineînțeles am cerut firmei de curierat retur coletului cu pricina”, a spus ploieșteanul.

Omul continuă povestea care devine din ce în ce mai dubioasă. „O colegă de-a mea din Bărcănești a pățit același lucru. A fost anunțată că a primit un colet, iar contravaloarea e de 150 de lei. La fel, nu comandase nimic. Cunoscându-l pe curier, a cerut desfacerea pachetului. Stupoare! Înăuntru erau doar niște cârpe!”

Experiența relatată nu se vrea a fi altceva decât un semnal de alarmă tras cu privire la escrocii care devin din ce în ce mai ingenioși când e vorba a păcăli oameni de bună credință.