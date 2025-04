Deficit de medici de gardă la spitalul Movila. Soluția găsită

E criză de medici infecționiști, pe liniile de gardă, la Secția Movila a SJU Ploiești. Mămica unui băiețel de doar 7 luni s-a văzut nevoită să plece cu copilul la București, după ce duminică, 6 aprilie, ajunsă în fața spitalului i s-a transmis că nu există medic de gardă. Șefa secției, doctorul Victoria Nicuțari, a confirmat situația, cu mențiunea că lucrurile se vor rezolva începând cu luna mai.

Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Ploieşti nu are suficienți medici care să asigure liniile de gardă, nici pe parte de pediatrie, nici pe parte de adulți.

O cititoare ne-a semnalat faptul că duminică, 6 aprilie, a fost trimisă de la spitalul din Câmpina la Movila, după ce băiețelului acesteia îi apăruseră bubițe pe corp.

„A avut perioade febrile, am mers la Spitalul de Pediatrie și i-au dat antidiareice. Miercuri am hotărât să mergem la spitalul din Câmpina, unde i-au fost prescrise antitermice. La câteva zile, bebelușului au început să îi apară bubițe pe corp, motiv pentru care ni s-a sugerată să mergem la spitalul Movila.

Am rămas șocată când am văzut poarta încuiată și un afiș pe care scria „nu avem medic de gardă”. Am fost nevoiți să ducem copilul la spitalul „Victor Babeș” din București, unde i s-a pus diagnosticul de rujeolă infantilă. Acum e bine, e sub tratament. Întrebarea mea este: dacă nu am fi putut ajunge în București, ce soluții am fi avut? Ce s-ar fi întîmplat cu copilul, dat fiind faptul că la Movila nu exista medic de gardă”, ne-a relatat ploieșteanca.

Șefa secției de boli infecțioase a SJU Ploiești a precizat că, într-adevăr, unitatea se confruntă cu deficit de medici, lucru care se întâmplă, din păcate, în foarte multe spitale.

„Sper să rezolvăm din luna mai această problemă. Vom aduce pe liniile de gardă patru rezidenți din București, atât pe parte de pediatrie, cât și pentru adulți. În funcție de cum vor evolua lucrurile, dacă își doresc să rămână la Ploiești, se prezintă la concurs și ocupă posturile vacante. Din păcate, problema deficitul de medici este una gravă în foarte multe unități spitalicești”, a precizat medicul Victoria Nicuțari.